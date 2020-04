L’agent de Michael Jordan critique Scottie Pippen et Lebron James

Michael Jordan Il est plus actuel que jamais et le monde du basket-ball se transforme en exercice de nostalgie à la suite du documentaire “La dernière danse”, avec laquelle l’exploit de ces Chicago Bulls a pris une nouvelle vie. De nombreuses conclusions peuvent être tirées et toutes les personnes qui ont vécu ces moments à la première personne prennent la peine de commenter ce qui a été vu et d’ouvrir de nouveaux débats. L’un d’eux est David Falk, L’agent de Jordan en ces temps qui manquaient toujours de modération dans ses déclarations, de vertu ou de défaut, que le temps n’a pas tempéré. Dans un communiqué recueilli par SportsYahoo, Falk a abordé plusieurs sujets d’actualité enragée avec une grande franchise.

– L’impact de la Jordanie sur la NBA actuelle. “En ces temps où il ne se défend presque pas et où les joueurs ne font que lancer des triplets, Michael imposerait son style et serait encore plus imparable. Je pense qu’il ferait 75% de ses lancers avec la peinture et ferait en moyenne entre 50 et 60 points. Ce serait absolument imparable en tête-à-tête “, dit-il. Il faut se rappeler que seul Wilt Chamberlain a terminé une saison avec une moyenne de plus de 50 pointsAlors que le meilleur record de Michael était de 31,5 points.

– Lebron James est-il meilleur que Michael Jordan? “Maintenant que je regarde le documentaire, je trouve ridicule que quelqu’un puisse même y penser, qu’il y a eu un meilleur joueur que Michael. Si vous n’êtes pas aveugle, il est absolument impossible de penser cela. Jordan est dans une autre dimension. Qui croit vraiment que Lebron c’est mieux, je devrais aller chez l’ophtalmologiste », explique un homme qui avait un message spécial pour l’un des coéquipiers de Michael dans ces Bulls.

– Critique de Scottie Pippen. “De toute évidence, il est très jaloux de Michael. Ce n’est qu’alors qu’il peut expliquer qu’il dit scandaleux que Lebron James est meilleur que Jordan, bien que je trouve honteux qu’il le dise même après tout ce qu’il a partagé avec Michael. Son gros problème est que Il n’était pas un bon compétiteur. Il a cessé de jouer à cause de migraines, pensez-vous que Jordan aurait cessé de jouer pour quelque chose comme ça? Pas même avec une jambe amputée, il aurait été supprimé d’un jeu “, a déclaré un David Falk cela ne laisse personne indifférent à ses réflexions.

