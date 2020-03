L’agent dit que les Jazz All-Stars ne sont pas seulement des joueurs avec un coronavirus

Après que Rudy Gobert, le centre de jazz d’Utah, ait été révélé être le premier joueur de la NBA à être positif pour la nouvelle souche de coronavirus, il n’était pas surprenant qu’un coéquipier de son – son compatriote All-Star Donovan Mitchell – soit le prochain en ligne à en avoir un comme bien.

Mais selon un agent de la NBA, ce ne sont que les deux stars du jazz qui l’ont confirmé et il soupçonne fortement que certains peuvent l’avoir aussi et nous le découvrirons probablement dans les prochains jours. Par Ben Golliver du Washington Post:

“À mon avis, [Gobert and Mitchell] ne sont pas les deux seuls gars de la NBA à avoir un coronavirus », a déclaré un agent. “Ce ne sont que les deux seuls qui se sont révélés positifs jusqu’à présent.”

On ne sait pas où Gobert a attrapé le virus, bien que dans le cas de Mitchell, il était juste à côté du casier du Français et le grand homme a été peu convaincant en ce qui concerne la manipulation des objets personnels du garde et son hygiène personnelle. Cela a incité Mitchell à tirer des coups de feu pas si voilés sur le joueur défensif en titre de l’année sur sa publication Instagram.

Néanmoins, les cinq équipes auxquelles le Jazz a été confronté pendant la période d’incubation de la maladie de Gobert – à savoir les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons et les Toronto Raptors – ont été invitées à se mettre en quarantaine.

“Nous avons eu une réunion d’équipe plus tôt cette semaine où nous avons essentiellement essayé d’effrayer les joueurs, moins”, a déclaré un cadre. “Ça a marché. Ils avaient assez peur quand ils [heard about Gobert], mais ils ont compris ce que cela signifiait et que cela pouvait arriver à n’importe qui. »

Jusqu’à présent, au premier jour de la suspension de la NBA, personne d’autre n’a encore testé positif pour le virus, mais cela changera certainement rapidement compte tenu du nombre de joueurs et d’officiels avec lesquels le Jazz All-Star est entré en contact.