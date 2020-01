L’ailier de l’État du Mississippi, Robert Woodard, s’est moqué des Sixers à 32 au total

Alors que les Philadelphia 76ers ont beaucoup de travail à faire pour atteindre les attentes élevées qui se sont fixées, il n’est jamais trop tôt pour commencer à étudier les perspectives de repêchage en juin.

Alors que la saison universitaire de basket-ball se déroule, les faux projets ont commencé à prendre forme et à être publiés et ce n’est pas un choc que les Sixers soient moqués pour rédiger un tireur.

Notre site sœur, Rookie Wire, a publié son projet de maquette complet pour le projet de 2020 et ils ont les Sixers sélectionnant l’aile du Mississippi State Robert Woodard 32e au total. Le sophomore de 6 pieds 7 pouces affiche une moyenne de 11,3 points et 7,7 rebonds lors de sa première saison en tant que starter et il tire 51,3% de la profondeur.

32. PHILADELPHIE 76ERS: Robert Woodard, État du Mississippi

Aile, 6 pieds 7 pouces, 20 ans

Il y a une tonne de buzz autour de Woodard récemment, considérant qu’il tire à 50,0% à partir de la plage de trois points au cours de sa première année en tant que démarreur. Même s’il ne fait en moyenne que 2,4 tentatives par match et n’est pas un tireur à volume élevé, sa précision vaut la peine d’être suivie au fil de la saison. Il n’est peut-être pas beaucoup plus une option de capture et de tir dans la NBA, mais cela peut être suffisant pour effectuer quelques rotations en fonction de sa taille. L’espacement des sols étant un problème pour Philadelphie, Woodard offre un soulagement immédiat.

Les Sixers ont eu du mal toute la saison à faire en sorte que leur équipe maladroite soit vraiment adaptée, donc un gars comme Woodard qui peut entrer et faire tomber des tirs tout de suite serait un énorme avantage pour cette équipe. Il donnerait l’espace nécessaire pour que Ben Simmons et Joel Embiid puissent opérer et coexister du côté offensif du parquet.

Philadelphie a trois autres sélections au deuxième tour et Rookie Wire les fait sélectionner l’attaquant de l’Arizona Zeke Nnaji à 33 ans, l’ailier de l’Arkansas Mason Jones à 49 ans et le grand homme du Mississippi State Reggie Perry à 51 ans. Philadelphie ne possède pas actuellement de repêchage de premier tour choisir en raison des métiers.

