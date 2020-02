L’ailier des Celtics Jaylen Brown contre Clippers en raison d’une blessure au mollet

L’aile des Celtics de Boston, Jalyen Brown, ne jouera pas contre les Clippers de Los Angeles, a annoncé le compte Twitter des Celtics jeudi soir avant le match.

Brown est sorti avec une contusion du mollet gauche.

Il a testé son mollet pendant le tournage du matin pour voir s’il pouvait y aller, mais plus tard dans la journée a été jugé indisponible. Ce n’est pas la zone de son corps qui est entaillée; Brown a également été blessé aux deux chevilles ces derniers jours.

Les Celtics ont décidé de le retenir pour le dernier match avant la pause des All-Star et de lui donner une période prolongée pour récupérer.

Cette saison, Brown a émergé comme l’une des jeunes stars de la ligue et commence à être à la hauteur du potentiel montré lors du repêchage n ° 3 en 2016. Il est en moyenne de 20 points et six rebonds par match tout en tirant juste en dessous de 50% à partir de le champ et 38% de la ligne à 3 points.

Brown aura toute la pause des All-Star pour récupérer avant le prochain match des Celtics, qui aura lieu le 21 février contre les Timberwolves du Minnesota à 20 h.

.