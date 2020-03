Lakers, Clippers, Kings s’associent pour payer le personnel du Staples Center pendant l’arrêt du coronavirus

La pandémie de coronavirus a eu des effets d’une grande portée sur la vie quotidienne, sans précédent à l’ère moderne.

Pour aider à réduire la propagation du virus hautement contagieux, toutes les grandes ligues sportives américaines ont suspendu leurs opérations, y compris la saison NBA 2019-2020.

Bien que les joueurs et les fans aient été touchés par cela, peut-être que ceux qui font face au pire sont des employés de l’arène. Cela comprend les huissiers et la sécurité lors des matchs des Los Angeles Lakers, des Los Angeles Clippers et des Los Angeles Kings. Ces personnes, qui travaillent sans relâche pour fournir un environnement sûr aux fans les jours de jeu, seront au chômage pendant au moins 30 jours.

Pour lutter contre cela, les Lakers, Clippers et Kings – les trois principaux cohabitants de Staples Center – se seraient associés pour fournir une compensation financière aux travailleurs les plus touchés par les suspensions, selon Kyle Goon d’Orange County Register:

Les Lakers, Clippers, Kings et AEG sont en train de finaliser les détails d’un plan qui indemniserait les centaines de travailleurs à temps partiel et contractuels qui participent aux plus grands événements du Staples Center. Il s’agit d’une mesure qui pourrait aider à dissiper les craintes que les travailleurs les plus vulnérables gardent un revenu stable pendant la NBA, la LNH et les fermetures d’événements en raison de l’épidémie de coronavirus.

En plus des employés du Staples Center, les Lakers et les Clippers ont assuré que le personnel de l’équipe de nuit de match, comme les annonceurs, les statisticiens et les équipes de danse, sera rémunéré pour toute la durée du hiatus:

Il est susceptible de couvrir le personnel de l’événement, comme les huissiers et le personnel de sécurité qui sont bien connus dans l’arène pour leurs blazers rouges.

Les Lakers et Clippers ont également déclaré aux employés de la soirée de match qu’ils continueraient à les indemniser grâce à la pause de la NBA. Cela comprend les employés tels que les statisticiens d’équipe, les annonceurs et les équipes de danse. Les deux franchises ont demandé aux employés de travailler à domicile si possible.

Il n’est pas clair à ce stade si la suspension de la NBA ne durera que 30 jours minimum ou si elle durera plus longtemps. Cependant, il est réconfortant de savoir que les travailleurs ne resteront pas suspendus pendant une période aussi troublante.

De plus, ces trois équipes se sont mobilisées et ont fait cette déclaration avant que les joueurs de l’une de ces équipes n’aient à envoyer un autre message fort. Espérons que toutes les ligues sportives majeures verront leurs propriétaires se mobiliser et faire la même chose.