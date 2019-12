Lakers Comeback tombe à court de dollars alors que Giannis Antetokounmpo devance Anthony Davis

Dans une épreuve de force attendue, les Lakers de Los Angeles ont vacillé alors que les Milwaukee Bucks ont clairement déclaré qu'ils étaient le bâton de mesure de la NBA à ce stade.

Les Bucks ont utilisé un énorme deuxième trimestre pour faire exploser les choses et ont tenu tard en battant les Lakers, 111-104. La défaite a marqué la première fois au cours de la saison 2019-20 NBA que les Lakers ont subi des défaites consécutives. Dans un affrontement des équipes avec les deux meilleurs records de la NBA, c'est la défense des Bucks qui a fait la différence.

Après un premier trimestre difficile offensivement pour les deux équipes, les Bucks ont pris le relais au deuxième. LeBron James et Anthony Davis se sont combinés pour ne tirer que 6 des 20 en première mi-temps alors que le MVP en titre Giannis Antetokounmpo a presque réussi un triple-double. Les Lakers n'ont marqué que 17 points au premier quart, leur plus petit total en un trimestre cette saison, tandis que les 42 points marqués par les Bucks au cours du deuxième ont été le plus que les Lakers ont permis.

Les Lakers ont pu remonter au troisième trimestre alors que Davis a récolté 15 points. Danny Green était chaud des profondeurs et après qu'Antetokounmpo et Khris Middleton aient ramassé leurs quatrièmes fautes, les Lakers ont pu obtenir les choses en un seul chiffre.

Malheureusement, un lent départ vers le quatrième les a fait entrer. Antetokounmpo a pris le relais en montrant sa gamme améliorée, abattant son cinquième trois points de la nuit au début de la période pour repousser l'avance à 14. Les Lakers sont arrivés aussi près que sept points, mais des chiffres d'affaires tardifs ont mis fin à tout espoir de retour.

Antetokounmpo a misé sur sa prétention en tant que favori MVP avec 34 points, 11 rebonds et sept passes décisives tandis que George Hill était énorme pour Milwaukee avec 21 points sur le banc.

Davis était remarquable avec 36 points, 10 rebonds et trois blocs. James a affiché un triple double avec 21 points, 12 rebonds et 11 passes, mais n'a tiré que 8 des 19 sur le terrain et a réalisé une paire de revirements tardifs cruciaux. Il a cependant dépassé Gary Payton pour la neuvième place sur la liste des passes décisives de la NBA.

Green a connu son meilleur match depuis la soirée d'ouverture avec 21 points sur sept trois tandis que Kentavious Caldwell-Pope a également connu une belle soirée avec 18 points. Mais les Lakers n'ont pratiquement rien tiré de leur banc avec seulement quatre points au total.

Les Lakers rentreront chez eux après ce road trip pour un affrontement avec les Denver Nuggets avant une autre rencontre très attendue avec les Los Angeles Clippers le jour de Noël.