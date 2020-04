Lakers en contact avec le bureau du maire de Los Angeles à propos des séances d’entraînement potentielles

En raison de la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19), la NBA a fermé les installations d’entraînement des 30 équipes.

Cependant, ils ont récemment annoncé que les équipes des États ayant des commandes à domicile assouplies pourraient rouvrir, un groupe qui n’inclut pas les Lakers de Los Angeles.

Le centre de pratique des Lakers réside dans le comté de Los Angeles, qui a été l’un des plus stricts en termes de distanciation sociale forcée. Les ordres de séjour à domicile actuels devraient prendre fin le 15 mai, tandis que la ligue permettra aux équipes de rouvrir leurs installations à partir du 8 mai.

Pour cette raison, les Lakers auraient été en contact avec le bureau du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, sur la possibilité de rouvrir leurs installations le 8 mai au lieu d’attendre jusqu’au 15 mai, selon Dave McMenamin de ESPN:

Les Lakers devraient prendre des mesures de précaution supplémentaires afin de permettre cela, notamment en prenant leur température avant de sortir de leur voiture:

Certaines des mesures de précaution prévues par les Lakers incluent la prise de température des joueurs lorsqu’ils sont dans leur voiture à leur arrivée à l’établissement et la réponse à des questions à un professionnel de la santé désigné avant de se voir accorder l’accès au bâtiment.

Et ce ne sont pas seulement les joueurs qui devront prendre de sérieuses précautions en tant que formateurs et toute autre personne qui interagit avec un joueur aura également son propre ensemble de directives:

Toute personne que les joueurs des Lakers rencontreront sur le site d’entraînement devra porter un masque et des gants, et le rebondeur désigné pour chaque joueur portera des gants et des baskets stérilisées, ont déclaré des sources.