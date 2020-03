Lakers News: L’école I PROMISE de LeBron James maintient le centre de ressources familiales ouvert pendant l’arrêt

L’épidémie de COVID-19 a forcé la NBA et le reste des sports professionnels à suspendre ou à annuler les événements dans l’espoir d’empêcher la propagation du virus. Cependant, le coronavirus affecte également d’innombrables entreprises et institutions publiques. Les gens pratiquent maintenant la distanciation sociale et continueront dans un avenir prévisible.

En conséquence, les écoles ont également commencé à fermer leurs portes. Les fermetures ont créé plusieurs problèmes pour les familles, car beaucoup d’entre elles comptent sur les ressources pour les aider, eux et leurs enfants au quotidien.

Fondée par LeBron James, l’école I Promise à Akron, Ohio, était l’une des écoles qui a récemment fermé ses portes. Pour remédier à la fermeture, James a veillé à ce que son programme soit toujours en mesure de subvenir aux besoins des enfants inscrits et de leurs familles pendant l’épidémie de coronavirus.

James a donc discuté avec Michele Campbell, directrice générale de la Fondation de la famille LeBron James, de la possibilité de garder le Centre de ressources familiales du programme ouvert afin qu’il puisse encore aider les étudiants et les familles pendant la pandémie, selon Mark Medina d’USA Today:

“” Nous devons y arriver “”, a déclaré Campbell à USA TODAY Sports à propos de la récente conversation de James avec elle. “” Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour y arriver et faire en sorte que ces services restent ouverts. “”

Il semble que le programme soit prêt à offrir des choses comme de la nourriture, des articles de toilette et d’autres formes d’aide pendant la fermeture de l’école:

Il s’est associé à Smuckers et à Akron Food Bank pour préparer et donner des trousses de soins remplies de nourriture, de dentifrice et de papier hygiénique à ses 1 443 étudiants inscrits et à leurs familles. Le centre est resté ouvert à toutes les familles qui ont besoin d’un abri, de vêtements, de soins médicaux et d’une assistance en santé mentale. Et le centre a gardé sa hotline ouverte.

James s’est toujours vraiment soucié de sa communauté à Akron, et ce n’est qu’un autre exemple de son rôle dans leur prise en charge. Alors que de nombreuses personnes se dirigent vers les épiceries et achètent des choses en vrac, certaines familles sont incapables de prendre soin d’elles-mêmes dans le processus, donc ce geste est incroyablement utile pendant ces temps difficiles.

Il y a encore tellement de choses inconnues. Le gouvernement continue de formuler un plan et de diriger ceux-ci à travers le pays. Les écoles ne sont qu’une partie du public qui a été affectée négativement pendant l’épidémie. Avec un peu de chance, un plus grand nombre d’entre eux suivent le mouvement de James en veillant à ce que leurs élèves et leurs familles soient pris en charge entre-temps.