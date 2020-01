Lakers parmi de nombreuses équipes intéressées par Robert Covington

La date limite de négociation de la NBA 2019-2020 approche à grands pas, les équipes devant finaliser leurs transactions avant le 6 février à 12h00. PT.

Les Lakers de Los Angeles sont déjà en lice pour le championnat, mais à l’approche de la date limite, ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient peut-être pas aussi bons qu’ils pourraient l’être. Des équipes comme les Timberwolves du Minnesota sont loin des séries éliminatoires de la NBA 2020 et pourraient vouloir utiliser la date limite pour vendre certains de leurs joueurs les plus précieux comme Robert Covington.

En surface, Covington convient parfaitement aux Lakers. Il serait parfait à la sortie du banc pour Danny Green, offrant une solide défense de périmètre et la capacité de frapper des tirs ouverts en tant que tireur à trois points en carrière à 35,9%.

Cependant, les Lakers ne sont pas la seule équipe à avoir des yeux sur Covington, car ses compétences s’adaptent parfaitement à un certain nombre d’équipes rivales, y compris les Los Angeles Clippers et les Philadelphia 76ers, selon Ben Cohen du Wall Street Journal:

Une course aux armements qui s’intensifie rapidement pour ce joueur de premier plan oppose l’élite de la ligue les uns aux autres. Même si les Timberwolves du Minnesota veulent le garder, ils sont loin de faire les séries éliminatoires, et ce pourrait être le moment de maximiser leur retour sur Covington. Il ne manque pas de prétendants. Les Lakers, Clippers, Mavericks, Rockets et 76ers font partie des équipes qui ont exprimé un certain intérêt pour Covington, selon des personnes proches du dossier. Avant de pouvoir se battre pour un championnat, ils doivent miser les uns contre les autres.

Covington est conscient de la possibilité d’une guerre d’enchères pour ses services et dit qu’il est flatteur de savoir qu’il est recherché par tant d’équipes:

C’est gênant pour un joueur de savoir qu’il est lorgné par la moitié de la ligue. C’est aussi flatteur. “Ça l’est”, a déclaré Covington. “Cela montre que vous êtes un joueur précieux dans cette ligue.”

Il n’y a aucune garantie que Covington soit échangé avant la date limite, mais avec le nombre d’équipes en lice pour ses services, il est difficile d’imaginer que personne ne prépare un package comme les Timberwolves.

Dans toute entente potentielle à Covington, les Lakers devraient commencer par Kyle Kuzma et probablement en ajouter d’autres comme Quinn Cook, Troy Daniels et d’autres joueurs de rôle moins joués.