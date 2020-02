Lakers Potential Candidates In 2020 NBA Free Agency / Buyout Market

La date limite du commerce NBA est venue et est allée avec le vice-président des opérations de basket-ball Rob Pelinka et les Lakers de Los Angeles ne bougent pas.

De nombreux accords potentiels ont été discutés, mais rien n’a abouti. Cela n’a pas été aussi surprenant que malgré les rumeurs, les actifs commerciaux de l’équipe étaient au mieux minimes.

On a toujours cru que l’avenue la plus probable pour les Lakers était de passer par l’agence gratuite NBA 2020 et le marché du rachat. Maintenant que la date limite du commerce est passée, ce marché commence à prendre forme et les options potentielles commencent à se présenter.

Voici quelques candidats pour les Lakers sur le marché et ce qu’ils pourraient apporter à l’équipe, mais il convient de noter que tout le monde n’est pas une garantie d’être disponible le 1er mars pour se qualifier pour les éliminatoires de la NBA 2020:

Darren Collison | Agent libre

La première option est la plus évidente et celle qui est liée aux Lakers depuis un certain temps maintenant. Collison a pris sa retraite lors de l’intersaison NBA 2019, mais cherche maintenant à revenir et serait parfait pour cette équipe des Lakers.

L’une des plus grandes préoccupations des Lakers est le jeu lorsque LeBron James est hors jeu. Collison a toujours été un meneur de jeu très solide (5,0 passes décisives par match au cours de sa carrière) qui s’occupe du basket-ball et est un tireur ponctuel fiable. Collison est un tireur à trois points en carrière de 39,4% qui a atteint au moins 40% à chacune de ses quatre dernières saisons.

De toutes les options, cela semble être le plus probable. Collison répond à un certain nombre de besoins et serait probablement le meilleur ajout qu’ils pourraient faire en ce qui concerne cette course de championnat.

JR Smith | Agent libre

Il fut un temps où Smith était un élément crucial d’une course de championnat avec James et les Cavaliers de Cleveland. Cependant, à ce stade de sa carrière, il semblerait que ses meilleurs jours soient derrière lui et on ne sait pas combien de différence il ferait vraiment.

À son meilleur, Smith était un tireur streaky capable de devenir chaud à tout moment, tout en possédant suffisamment de taille et d’athlétisme pour être un défenseur passable lorsqu’il était enfermé. La saison dernière, Smith a joué en seulement 11 matchs et a tiré 30,8% de la ligne à trois points.

Les Lakers auraient amené Smith pour un entraînement. Il a évidemment une tonne d’expérience et sait comment jouer avec James, mais compte tenu de ce que les fans ont vu de lui, il est difficile de le voir meilleur que les options actuelles de l’équipe.

Reggie Jackson | Detroit Pistons

On ne sait pas encore si les Pistons choisiront de racheter Jackson (dont le contrat expire après cette saison), mais les rapports indiquent qu’ils l’envisagent. Si Jackson arrivait sur le marché, il pourrait représenter probablement l’option de plafond la plus élevée disponible pour les Lakers.

Alors que Collison est l’option de meneur de jeu la plus fiable, Jackson offre un peu plus d’avantages, surtout en tant que marqueur. Il a toujours été capable de se faire tirer son propre coup et atteint un sommet en carrière de 40,4% à partir de la ligne des trois points cette saison. Il a la taille pour être un solide défenseur des gardes s’il achète à cette fin et est capable de jouer à la fois sur et en dehors du ballon, ce qui est un must dans une équipe avec James.

Jackson est un garde combo talentueux qui n’a que 29 ans. Il est un peu plus inconnu que quelqu’un comme Collison, mais pourrait offrir des récompenses encore plus élevées et pourrait avoir une puce sur son épaule après des années de travail à Détroit.

Marvin Williams | Charlotte Hornets

Bien que Williams n’ait jamais tout à fait atteint son potentiel en tant que choix n ° 2 lors du repêchage de la NBA 2005, il est discrètement devenu l’un des attaquants de combo les plus fiables de la ligue, mais n’a guère été remarqué car il a passé les six dernières saisons avec les Hornets.

Ce n’est un secret pour personne que le plus grand obstacle aux Lakers dans la Conférence de l’Ouest est les Clippers de Los Angeles et une préoccupation face à eux est d’avoir suffisamment de joueurs pour garder Kawhi Leonard et Paul George. Williams donnerait aux Lakers un autre gros corps à lancer contre eux plutôt que d’aller avec des joueurs beaucoup plus petits comme Kentavious Caldwell-Pope ou Alex Caruso.

De plus, Williams a tiré au moins 35% de la ligne des trois points au cours de chacune des sept dernières saisons, dont 37,6% cette saison. En ce qui concerne les ailes plus grandes qui peuvent se défendre correctement et espacer le sol, Williams pourrait très bien présenter la meilleure option si les Hornets décidaient de se séparer.

Jeff Green | Agent libre

Le vert a longtemps été l’une des plus grandes énigmes de toute la NBA. Certaines nuits, il semble pouvoir être un starter dans n’importe quelle équipe tandis que d’autres nuits, il est complètement invisible sur le terrain.

Ce qu’il apporterait sans aucun doute aux Lakers, c’est un autre gros combo en avant que l’équipe pourrait lancer contre les Leonards et Georges du monde et qui a une tonne d’expérience en séries éliminatoires. Bien qu’il ne soit pas le tireur de Williams, c’est un athlète légèrement meilleur qui apporterait plus de points forts, mais moins de cohérence.

Le rachat de Williams n’est toujours pas une garantie, mais Green est un agent libre actuel. Si les Lakers ne font pas vraiment confiance à Kuzma et Williams n’est pas disponible, le vert pourrait être la meilleure option s’ils pensent qu’une aile est la meilleure option.

Tristan Thompson | Les Cavaliers de Cleveland

Avec les Cavaliers échangeant contre Andre Drummond, Thompson semble être un candidat au rachat idéal. Tout comme Smith, sa connexion avec James apportera certainement des grondements s’il devenait disponible, mais sa forme n’est pas aussi idéale que les autres.

Le jeu de Thompson est bien connu. C’est un grand homme long et actif qui est excellent pour écraser les planches et est un finisseur solide sur la jante. Il connaît son rôle et ne joue pas en dehors de ses capacités, de plus il n’a que 28 ans et possède une expérience de championnat.

Le problème pour Thompson et les Lakers est qu’il n’est pas nécessaire pour lui en première zone. Anthony Davis, JaVale McGee et Dwight Howard ont été plus que compétents et les séries éliminatoires apporteront probablement plus de minutes à Davis au centre. À moins d’une blessure quelconque, celle-ci semble peu probable.

Isaiah Thomas | Los Angeles Clippers

Un nom familier, mais dont le jeu est tombé récemment. Malheureusement pour Thomas, il semble que ses meilleurs jours soient dans le rétroviseur, mais si les Lakers pensent qu’il est meilleur que leurs options actuelles de meneur, il pourrait lui être donné un coup d’œil.

Thomas a été un peu mieux cette saison avec les Wizards de Washington, avec une moyenne de 12,2 points et une baisse de 41,3% par rapport à la ligne des trois points. Cependant, la rapidité qu’il avait autrefois a diminué, ce qui rend encore plus difficile pour lui de tirer ses tirs de manière cohérente et ses lacunes défensives sont bien connues.

Pour que les Lakers regardent au-delà de ses problèmes de défense, il doit être au niveau suivant en attaque et il n’apporte tout simplement plus ce niveau de score.

Si le meneur est la décision des Lakers, il y a juste de meilleures options disponibles.