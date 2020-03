Lakers «Rester connecté» via le texte pendant le coronavirus; Réitère sa joie de jouer devant les fans

Deux semaines se sont écoulées depuis que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert a été testé positif pour le coronavirus, ce qui a incité la NBA à suspendre sa saison indéfiniment. Les choses ont empiré depuis ce mercredi soir, alors que d’autres joueurs et membres du personnel de la NBA se sont également révélés positifs.

Lorsque les Brooklyn Nets ont annoncé que quatre de ses joueurs avaient contracté le virus, les Lakers de Los Angeles ont rendu les tests disponibles pour l’ensemble de leur équipe. Sur les 14 joueurs qui ont profité de l’occasion, deux se sont révélés positifs.

L’équipe (interdite par la loi sur la confidentialité des informations sur la santé), ni les joueurs eux-mêmes n’ont révélé leur identité. Et avec la NBA exigeant la fermeture des installations d’entraînement, les joueurs ont été essentiellement jetés dans l’isolement.

C’est loin des circonstances habituelles lors d’une saison NBA, car les joueurs ont tendance à passer plus de temps avec leurs coéquipiers et entraîneurs que les familles respectives. Lors d’une apparition sur le “Road Trippin ‘Podcast”, LeBron James a expliqué comment les Lakers ont maintenu le contact, comme transcrit par Dave McMenamin d’ESPN:

«Nous avons une chaîne de texte entre tous les gars de l’équipe. Et nous restons en contact tous les jours, à peu près. S aléatoire. Ça pourrait être quelque chose sur Internet, les gars envoient un clip. … À Laker Nation: les gars restent connectés. Tout le monde sait où tout le monde est. Nous savons ce qui se passe. “

James a également réitéré l’importance, selon lui, des fans dans le sport:

“Quel est le mot” sport “sans” fan “?” Demanda James. “Il n’y a pas d’excitation. On ne pleure pas. Il n’y a pas de joie. Il n’y a pas de va-et-vient. Il n’y a aucune rime ou raison pour laquelle vous voulez aller sur la route et détrôner simplement l’équipe à domicile à cause de leurs fans et vice versa.

“Comme, c’est ce qui fait aussi ressortir le côté compétitif des joueurs de savoir que vous allez sur la route dans un environnement hostile et oui, vous jouez contre cet adversaire devant vous, mais vous voulez vraiment le cul des fans aussi.

Avant la NBA, les matchs au pouvoir devaient être joués sans que les fans soient présents, James a expliqué avec insistance pourquoi c’était quelque chose qu’il ne ferait pas. En apprenant que c’était une possibilité réelle, il est revenu sur cette remarque et a reconnu qu’il continuerait à jouer dans une arène vide si les mesures de sécurité le dictaient.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, n’a pas encore indiqué quand le jeu pourrait reprendre, mais en attendant, il a indiqué que la ligue envisage un éventuel match de charité.