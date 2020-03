Lakers Sweep 2019-20 NBA Season Series Vs. Pélicans sans Anthony Davis, Alex Caruso

Les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sans Anthony Davis et Alex Caruso, 122-114.

C’était un début égal dès le départ car les Lakers et les Pélicans échangeaient des paniers, mais la Nouvelle-Orléans était beaucoup plus agressive en attaque en transition. Kyle Kuzma, partant d’Anthony Davis, s’est déchaîné pour une paire de dunks en demi-zone, mais Zion Williamson a répondu à l’autre bout.

LeBron James a cherché à attaquer en utilisant sa taille et sa force pour intimider son chemin vers la jante et finir dans la peinture. Brandon Ingram a dominé les dernières minutes du quart pour la Nouvelle-Orléans et Los Angeles se sont retrouvés en retrait 33-29.

Aucune des deux équipes n’a eu de problèmes à marquer près du panier pour commencer le deuxième quart alors qu’ils montaient tous les deux dans la voie à plusieurs reprises, mais les Pélicans ont réussi à garder leur mince avantage. Los Angeles a brièvement pris les devants, mais la Nouvelle-Orléans a repris le contrôle après que le premier soit devenu petit pour correspondre à la vitesse du second.

Markieff Morris a fourni un coup de poing de marque sur le banc pour les Lakers, mais les Pélicans ont continué à courir et à obtenir des layups faciles sur la pause. Le rythme du jeu s’est considérablement accéléré, mais un profond trois de James et un coup sûr de Kentavious Caldwell-Pope ont mis le violet et l’or à 63-61 avant la mi-temps.

Les Lakers ont bien entamé le troisième quart-temps en exécutant beaucoup mieux à l’offensive, tout en réussissant à contenir Williamson à chaque fois qu’il touchait le ballon. Cependant, la Nouvelle-Orléans a effectué une séquence de 9-0 pour égaliser le match au milieu de la période.

Les Lakers ont pu reprendre leur élan après s’être installés sur le côté défensif et faire tomber les tirs, mais les Pélicans ont riposté pour garder le match serré. L’unité de banc a eu du mal à maintenir son avance, mais est entrée dans la quatrième baisse 95-93.

Les Pélicans ont pris le contrôle et ont prolongé leur avance pour commencer le cadre final alors que Williamson se dirigeait vers le panier au bulldozer, mais les Lakers ont répondu avec une rapide course de 11-0 pour reprendre la tête. James a commencé à affirmer sa domination aux deux extrémités, dépouillant Williamson et reculant son défenseur pour un score facile.

Ce fut une lutte serrée dans la dernière ligne alors que les deux équipes ont échangé de gros coups avec les Lakers qui ont réussi à garder les Pélicans à distance.

Dans la dernière minute, James a raté une profonde trois, mais JaVale McGee a saisi le rebond offensif et a marqué sur un revers pour geler le match.