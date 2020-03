Lakers vs Pelicans Paris Cotes Choix et prédictions: Comment L.A.s’occupera-t-il de Zion et des pélicans?

Crédit:

Katelyn Mulcahy / .. Sur la photo: Zion Williamson, Anthony Davis.

01 mars 2020 à 15h00 HNE

LeBron James, Anthony Davis et les Lakers se rendent à la Nouvelle-Orléans pour affronter Zion Williamson et les Pélicans dimanche soir. Los Angeles est actuellement un favori mince et le total des chèques à 234,5. Matt Moore a son choix pour parier sur cet affrontement de dimanche soir dans le Big Easy.

Lakers at Pelicans Picks, Cotes et pronostics de paris

Propagation: Lakers -1

Plus / Moins: 234,5

Heure: 20 h ET

Chaîne de télévision: ESPN

Heure: 20 h ET

Chaîne de télévision: ESPN

Cotes du dimanche et via FanDuel.

N’oubliez pas celui-ci

J’ai pris les Lakers la dernière fois que ces deux équipes ont joué cette semaine et elles ont roulé. C’est fou qu’ils ne soient que 1,5 ici. LeBron James et Anthony Davis vont tous les deux jouer, c’est confirmé.

L’idée des pélicans dépasse largement leur valeur. Les Pélicans ont une fiche de 9-6 avec Zion, 8e en attaque et 8e en défense. Cependant, dans cette période, ils sont 1-4 et ATS contre les équipes avec un pourcentage de victoires supérieur à 60%. Ils sont passés à une équipe qui peut battre les mauvaises équipes.

Les Lakers ne sont pas une mauvaise équipe. Ils ont perdu deux fois de suite seulement quatre fois cette saison, dont trois à court terme en décembre. Dans l’ensemble, ils ont une fiche de 8-4 dans ces endroits, ce qui compte compte tenu de la ligne courte ici. (Ils sont 6-6 contre l’écart après une défaite cette saison.)

Zion Willamson gagnera son match, mais les Pélicans n’ont pas la puissance de feu pour s’accrocher aux Lakers ou les ralentir. LeBron James a été magnifique lors du dernier match. Oui, les Pélicans avaient une chance en fin de match, mais les Lakers l’ont contrôlée pendant toute la durée. Cette ligne est manifestement folle pour moi.

CHOIX: Lakers -1,5

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.