Lamar Jackson sera de retour, mais les Ravens doivent l’aider davantage

Lamar Jackson pourrait presque tout faire pour l’offensive des Ravens en 2019. Il ne pouvait tout simplement pas tout faire.

Leur défaite lors de la ronde divisionnaire contre les Titans a été une tempête parfaite d’erreurs inhabituelles, un fléau de passes perdues et des blessures persistantes qui ont déchiré un tableau de profondeur déjà peu profond des joueurs. En fin de compte, Jackson a été contraint de faire reculer un casting de soutien limité des profondeurs d’un déficit précoce contre une équipe de pointe du Tennessee. Même le MVP présumé ne pouvait pas générer suffisamment de puissance pour surmonter ces probabilités.

Le résultat final a été la fin d’une séquence de 14 victoires consécutives et une cinquième année consécutive sans victoire en séries éliminatoires pour Baltimore. L’odeur âcre de cette perte persistera dans le Maryland pendant l’intersaison – mais il y a une chance qu’elle déclenche une série de prospérité plutôt que de définir le plafond des Ravens de Jackson comme «une grande équipe de saison régulière. Fin de la liste. “

Bien que le halo divisionnaire au stade M&T Bank ait peut-être mis fin aux espoirs immédiats du Super Bowl de la franchise, il a également donné à l’équipe le plan nécessaire pour s’assurer que la perte ne se reproduise plus.

Les Titans ont exploité certaines des faiblesses les plus réparables des Corbeaux

Jackson n’était pas au sommet de son art après que les Titans l’aient poussé dans une attaque très peu Ravens. L’attaque lourde de Baltimore a été forcée de lancer le ballon tôt et souvent après être tombé dans un trou de première mi-temps contre le Tennessee. Le résultat final a permis à Jackson d’établir un sommet en carrière dans les tentatives de passes avec 59 à 16 de plus que son précédent record personnel.

La star de l’évasion de cette année n’a pas flétri sous ce feu des projecteurs avec un plan de match relativement peu familier, mais il ne pourrait pas non plus ramener les Ravens à la vie. Il terminerait 31 de ces passes et terminerait sa journée avec trois revirements et une note de 63,6 passants qui était de plus de 50 points inférieure à sa moyenne de la saison régulière.

Accrocher tout cela à Jackson serait une erreur. Son jeu émouvant tout au long de 2019 a été suffisamment flashy pour distraire des autres problèmes en attente de faire dérailler Baltimore en séries éliminatoires. En fin de compte, la principale infraction de la ligue était un placage étincelant au sommet d’une fondation qui avait désespérément besoin de renfort.

Les Ravens étaient dangereusement minces en ce qui concerne les meneurs de jeu non-Jackson. Lorsque les blessures ont limité les Pro Bowlers Mark Ingram et Mark Andrews (ainsi que l’ailier serré utile Nick Boyle), le coordinateur offensif Greg Roman a dû repousser son approche loin de trois joueurs qui avaient constitué plus de 36% de son infraction totale (par cibles et porte combiné).

Cela a laissé un casting de soutien décevant pour prendre le relais. Le recrue recrue Marquise «Hollywood» Brown a été en mesure de répondre à cet appel avec une performance de sept prises et 126 verges qui comprenait l’une des meilleures pièces de l’après-saison.

Le reste de la liste n’était pas aussi prêt. Un groupe de voyants avec des joueurs comme Willie Snead, Seth Roberts et Miles Boykin n’avait que 11 attrapés sur 20 cibles. Les Ravens ont perdu au moins six passes. Mis à part une course de 19 yards de Gus Edwards au premier trimestre, les joueurs non-Jackson de l’équipe ont couru pour 23 yards sur huit courses.

Baltimore avait besoin d’aide à tous les niveaux pour vaincre les Titans. Avec ses principales options blessées, Jackson avait peu d’armes fiables pour fournir une sauvegarde. Correction qui sera la priorité n ° 1 du directeur général Eric DeCosta cet intersaison.

Une intersaison intelligente peut garantir que cela ne se produira pas en 2020

Les Ravens ont une jeune paire de meneurs de jeu à bout serré et un récepteur large. Andrews et Brown devraient s’améliorer après de solides saisons 2019. Ingram a 30 ans – ce n’est généralement pas un bon signe pour les coureurs non-Frank Gore ou Adrian Peterson NFL – mais n’a montré aucun signe de ralentissement dans une saison de 1018 verges au cours de laquelle il a en moyenne 5,0 verges par portage. Tous les trois sont sous contrat pour 2020.

C’est un bon début, même si DeCosta va devoir étayer sa formation avec une combinaison de joueurs montants et de vétérans capables d’effacer toute stigmatisation que Baltimore étouffe en séries éliminatoires. Heureusement pour lui, il y aura de nombreuses opportunités pour résoudre ce problème.

Les Ravens ont tous leurs choix à travers les quatre premiers tours du repêchage de la NFL 2020. Ils auront également le quatrième tour des Patriots (acquis en échange du remplaçant Jermaine Eluemunor) et ce qui sera probablement des choix compensatoires de troisième ou quatrième tour après avoir perdu C.J.Mosley et John Brown en libre arbitre.

Cela leur donnera plusieurs coups de feu sur une bannière de talents de récepteurs larges. Baltimore pourrait jumeler Brown avec son ancien coéquipier de l’Oklahoma CeeDee Lamb ou creuser dans une classe qui pourrait présenter des vedettes comme Laviska Shenault, Tee Higgins, K.J. Hamler, Justin Jefferson ou Jalen Reagor vers la fin du premier tour (la première sélection de l’équipe arrivera 28e au total). Le groupe de joueurs entrants de cette année n’est pas aussi profond à l’arrière, mais des stars d’université comme D’Andre Swift, Jonathan Taylor ou Travis Etienne pourraient chacune être préparées pour prendre les rênes d’Ingram sur toute la ligne.

N’importe lequel de ces joueurs apporterait une aide supplémentaire à Jackson, mais il semble peu probable que les Ravens s’arrêtent là. Baltimore dispose d’un espace estimé à 34 millions de dollars pour passer cette intersaison. Une partie de cette salle pourrait être utilisée par des agents libres défensifs en attente comme Jimmy Smith, Matthew Judon et Patrick Onwuasor. Il pourrait également être utilisé pour transformer une bonne unité – les Ravens classés quatrième de la ligue en termes d’efficacité défensive, selon le DVOA de Football Outsiders – en une excellente (idéalement capable d’arrêter un cheval de bataille comme Derrick Henry) avec quelques nouveaux ajouts.

Le centre de départ Matt Skura sera probablement renouvelé, mais même après cela, il y aura de l’argent disponible pour ajouter un jeu fiable de mains au corps d’accueil de l’équipe.

Une partie de cet argent pourrait-elle être dépensée pour attirer A.J. Du vert à travers l’AFC Nord? Est-ce qu’Emmanuel Sanders, Randall Cobb ou Danny Amendola fourniraient le genre de présence fiable en fin de saison pour alléger la pression de Jackson? Même si le marché de l’agent libre n’est pas aussi robuste ou excitant que le cours préliminaire de cette année, il y a encore de la valeur à glaner.

Lamar Jackson a amélioré ses coéquipiers tout au long de la saison, laissant les défenses deviner derrière sa combinaison de course souvent imparable et de passes de passe précises. Chaque membre clé de la ligne offensive qui l’a maintenu debout et a acquis une compréhension innée de sa capacité à rentrer et à courir est sous contrat pour 2020, à l’exception de Skura, qui sera imminemment re-signable en tant qu’agent libre restreint.

Il y a des raisons de croire que les Ravens peuvent être à chaque fois le mastodonte de la saison régulière qu’ils étaient en 2019 à nouveau l’automne prochain.

Remédier à leurs récents malheurs en séries éliminatoires nécessitera plus de travail. Baltimore doit ajouter plus de talents – établis et émergents – pour élever le jeu déjà stellaire de Jackson tout en veillant à ce qu’une série de blessures mal chronométrées ne laisse pas un cratère où se tenait autrefois une saison prometteuse.

Heureusement pour les Ravens, il devrait y avoir beaucoup d’options capables qui les attendent ce printemps.