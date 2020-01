LaMelo Ball a brusquement quitté Illawarra sans avertir l’équipe

Alors que tout semblait cordial lors de l’annonce mardi du départ de LaMelo Ball des Illawarra Hawks, la navigation n’a peut-être pas été aussi fluide. Selon ABC News en Australie, Ball n’a pas informé ses coéquipiers ni la propriété de son départ de la franchise.

Le coéquipier des Hawks, Todd Blanchfield, ignorait tellement le départ de Ball qu’il ne l’a découvert que lorsque ABC News a demandé un commentaire.

«C’est une nouvelle pour moi, mais j’ai un agenda dont ils doivent s’occuper. À la fin de la journée, il pense à une vue d’ensemble et a de plus grandes choses en tête.

«Nous avons été coéquipiers pendant la moitié de la saison pendant qu’il jouait, et nous avons connu des hauts et des bas, mais cela aurait été bien de dire au revoir.»

De même, le propriétaire des Hawks, Simon Stratford, était moins que ravi de la fin du partenariat entre les deux parties.

«Je suis vraiment déçu qu’il n’ait pas dit au revoir à ses coéquipiers et à son entraîneur. Nous avons eu une indication via son gardien Jermaine Jackson qu’il ne resterait pas pour le reste de la saison.

“Nous avions prévu qu’il partirait vers le 11 février, mais nous n’avons jamais pensé qu’il partirait avant le cycle autochtone ce week-end, c’est certain.”

La saison des Hawks devait se terminer le 14 février, mais le prochain match de l’équipe avait une petite réunion spéciale pour l’équipe et la ligue. La première ronde autochtone a été créée dans le but de «reconnaître et reconnaître la culture et le basket-ball autochtones en Australie et en Nouvelle-Zélande».

Avec ses yeux sur un plus gros prix et son séjour en Australie terminé, Ball et son camp ont choisi de ne pas traîner ni pour le match à venir vendredi ni pour le reste des dernières semaines de la saison régulière. Bien que cela ait semblé harmonieux au début et pendant la majeure partie de leur temps ensemble, c’est une fin malheureuse au partenariat entre Ball, Illawarra et la ligue.

.