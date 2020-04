LaMelo Ball «absolument déterminé» à acheter les Hawks d’Illawarra

Un processus assez simple dans la vente de la franchise Illawarra Hawks s’est transformé en une situation compliquée. Une mauvaise communication a conduit au message prématuré de Jermaine Jackson à ESPN mais n’a pas conduit la NBL à se détourner du consortium impliquant LaMelo Ball.

Malgré le revers des deux côtés, Ball et son camp restent déterminés à acheter les Hawks, comme l’a rapporté mardi Illawarra Mercury.

Mardi, le Mercury a été informé par une source proche des discussions que Ball était «absolument engagé» dans le projet de reprendre les Hawks et d’utiliser ses contacts aux États-Unis pour en faire à nouveau une force NBL.

Ball apporte une connexion unique à la table et à la candidature de son consortium. En tant que l’un des espoirs de basket-ball les plus populaires parmi les adolescents, Ball apporte une énorme base de fans à la table.

Il pourrait également aider à intégrer l’itinéraire Next Stars en prenant en charge l’équipe. Non seulement Ball sera un brillant exemple des options qui peuvent s’ouvrir après avoir passé un an dans la NBL, mais il pourrait également aider à convaincre les prospects des États-Unis de passer une saison avec sa franchise.

L’engagement de Ball dans la franchise fait de lui un propriétaire potentiel plus attrayant. Au lieu d’être simplement un visage et une bankroll pour que d’autres ouvrent la voie, la participation active de Ball sera bénéfique pour les deux parties. Le ballon peut accroître sa popularité sur un autre continent tandis que la NBL peut bénéficier de son implication dans la ligue.

.