Lamelo Ball achète l’équipe australienne sur laquelle il joue

Non, ce n’est pas une blague. LaMelo Ball s’est passionnée pour la NBL australienne et, plus spécifiquement, Illawara Hawks, équipe dans laquelle il a évolué cette saison avant son saut en NBA. Aucun détail financier de cette décision surprenante n’a été divulgué, mais son agent, Jermaine Jackson, a déjà annoncé que LaMelo se concentrerait sur sa carrière sportive et nommerait des personnes de sa plus grande confiance pour gérer le club australien. On espère qu’avec cet accord, les Hawks pourront s’établir dans un lieu naturel où les joueurs américains finissent par se faire un nom dans une ligue professionnelle.

LaMelo Ball et son manager ont acheté les Illawarra Hawks, son équipe australienne NBL, par @DraftExpress pic.twitter.com/5dvrm6voML

– Rapport Bleacher (@BleacherReport) 2 avril 2020

