LaMelo Ball affronte Nets et LIU Brooklyn en retour aux États

Bien que la nature dans laquelle il l’a fait puisse être mise en doute, LaMelo Ball est de retour aux États-Unis et a déjà commencé à participer à divers matchs de basket.

Avec son ancienne équipe forcée d’annuler un match en raison d’une fuite dans le toit, Ball a été repéré à la fois lors d’un match NBA et d’un match NCAA au cours du week-end. Vendredi, Ball a été aperçu au Barclays Center aux côtés de son manager Jermaine Jackson pour participer au match des Brooklyn Nets contre les Chicago Bulls.

Dans ce match, Irving a été éblouissant, marquant 54 points sur 19 tirs sur 23 tout en ajoutant cinq rebonds et cinq passes décisives. Les Nets ont remporté le match 133-118.

Une nuit plus tard, Ball était à un match beaucoup plus petit dans le concours de Long Island University Brooklyn contre Merrimack. Ball et Jackson étaient présents cette fois pour voir le fils de Jackson, Jermaine Jackson Jr., jouer pour LIU Brooklyn. Jackson Jr.a passé la saison 2017-18 à Détroit où son père a été entraîneur adjoint de 2015 à 2018 et brièvement entraîneur-chef par intérim en 2016.

Jackson Jr. a été transféré de Détroit après la saison 2017-18 et a passé un an hors de la division I de basket-ball avant de s’engager à LIU Brooklyn. Dans l’année loin du basket-ball, Jackson Jr. et Ball ont passé du temps ensemble à l’Institut SPIRE où Jackson a été entraîneur-chef.

Cette saison, Jackson Jr. marque en moyenne 9,8 points par match pour les Sharks et 10 points lors de la défaite de samedi contre Merrimack, 70-59.

.