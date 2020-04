LaMelo Ball atterrit avec les Timberwolves au n ° 5 du dernier projet de simulation ESPN

Les Timberwolves du Minnesota sont l’une des rares équipes de la loterie qui n’a pas été régulièrement liée à certains égards avec LaMelo Ball. Juste une petite poignée de saison retirée d’une place en séries éliminatoires, la franchise est revenue à la loterie plusieurs années consécutives.

La saison dernière, les Timberwolves ont progressé à la loterie et ont débarqué Jarret Culver dans un échange le jour du repêchage pour renforcer leur rotation des ailes. Mais son impact n’a pas suffi à vaincre un nouveau camp qui a manqué Karl-Anthony Towns à une longue blessure au cours de la saison.

Désormais, le Minnesota est actuellement positionné à la troisième place de la loterie NBA Draft 2020 mais possède une nouvelle arme dans l’équipe sous la forme de D’Angelo Russell. En échangeant un accord massif à la date limite du commerce pour échanger Andrew Wiggins contre Russell, les Timberwolves ont ajouté une deuxième jeune étoile à côté de Towns.

Si le tirage au sort de la loterie se déroule comme le dernier tirage simulé d’ESPN via DraftExpress, ils pourraient solidifier encore plus la zone arrière en ajoutant Ball. Bien que cela pourrait faire un cauchemar potentiel sur la défensive, il pourrait être l’un des meilleurs jeunes arrière-cour offensifs compte tenu de leurs compétences, comme indiqué dans la répartition du choix de Jonathan Givony:

A Ball et D’Angelo Russell en zone arrière pourraient être l’un des pires appariements défensifs de la ligue, mais les Timberwolves doivent continuer à accumuler la puissance des étoiles pour accélérer leur reconstruction. Personne dans cette classe de draft n’en a plus que Ball.

La taille de la balle le rend facile à jumeler avec un autre gardien, et ses coéquipiers adoreront sa formidable créativité passagère et la façon dont il habilite les autres. Le ballon n’atteint ses 19 ans qu’à la fin du mois d’août, ce qui lui laisse une marge de manœuvre considérable pour améliorer son tir périmétrique et sa défense.

Le ballon compléterait bien Russell sur le côté offensif, les deux joueurs étant capables de jouer hors du ballon et sur le ballon. Ball a excellé avec Illawarra jouant avec et sans Aaron Brooks la saison dernière tandis que Russell a une histoire dans la ligue d’excellence sur et hors ballon.

Tout problème de rédaction de Ball créerait pour le Minnesota – notamment défensivement – serait surmonté par le talent de Ball et les Timberwolves en auraient besoin de plus. Ce serait une décision qui donnerait également au Minnesota une autre jeune perspective talentueuse qui pourrait soit s’épanouir avec la franchise, soit être utilisée comme un atout dans un échange en cours de route.

