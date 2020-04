LaMelo Ball atterrit avec Pistons au n ° 5 dans le dernier projet de simulation SI 2020

Le statut de LaMelo Ball dans le repêchage de la NBA 2020 est presque figé. En tant que l’un des meilleurs espoirs du projet, Ball est certainement l’un des premiers noms appelés dans le projet et est toujours dans la conversation en tant que premier choix.

Cependant, étant donné que certaines des équipes assis au sommet du projet de loterie, il pouvait se voir glisser dans le projet en fonction de la forme. Comme ce fut le cas dans le récent projet de maquette Sports Illustrated de Jeremy Woo alors que Ball glissait au n ° 5 et aux Detroit Pistons.

Pendant que l’ordre de projet actuel se trouve, Ball pourrait facilement glisser dans le projet. Les Warriors en haut du repêchage ont fait savoir qu’ils n’étaient pas très intéressés par le repêchage de Ball et son ajustement serait au mieux intéressant. Les Cavaliers du choix n ° 2 ont repêché des gardes dans chacun des deux derniers projets et les Timberwolves viennent d’échanger contre le gardien D’Angelo Russell à la date limite. De même, Trae Young a plus que solidifié sa place avec les Hawks en tant que garde principal, laissant Detroit comme le premier point d’atterrissage où le besoin et l’ajustement correspondent.

L’actuel meneur des Pistons pour les chiffres de la saison prochaine sera Derrick Rose mais, en dehors de lui, il n’y a pas d’option à long terme pour Detroit en zone arrière. L’attrait vedette de Ball conviendrait également à une franchise Pistons qui cherche un visage de la franchise et de la reconstruction.

Les Pistons ont également regardé Ball de près pendant la saison NBL, l’une des rares franchises à avoir l’opportunité de le faire. Avec les Knicks, les Pistons semblent être les meilleurs sur le terrain pour Ball dans le repêchage de 2020.

