LaMelo Ball classé n ° 2 sur le grand tableau du projet Ringer 2020 NBA

Alors que de plus en plus d’analystes et d’écrivains de la NBA tournent leur attention vers le prochain projet, de plus en plus de grands tableaux et de profils de prospects sont sortis. Le dernier à publier son grand tableau est Kevin O’Connor de The Ringer, qui a acquis la réputation d’être l’un des analystes les plus avisés et les plus informés.

O’Connor et The Ringer ont débuté leur grand tableau cette semaine et ont placé Ball au deuxième rang du classement général avec un bref résumé de ses avantages et inconvénients.

Passe comme s’il était sur les Harlem Globetrotters, et ça marche en quelque sorte; il doit améliorer considérablement son efficacité de score, mais il a l’avantage de devenir l’un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA.

Au lieu de comparaisons directes avec les joueurs actuels, The Ringer choisit de répertorier les joueurs dont les perspectives montrent des nuances. Pour Ball, les trois joueurs listés sont Jason Williams, Lonzo Ball, Shaun Livingston. Williams est répertorié presque certainement en raison de sa capacité de passage comme l’un des animateurs les plus divertissants de l’histoire de la NBA.

La comparaison avec Lonzo est plus évidente et plus facile. Les deux possèdent une taille, des styles de jeu communs et des QI de basket-ball élevés. La comparaison Livingston vient probablement de la taille de Ball. Livingston était un meneur de 6’7 ″, de la même hauteur que LaMelo. Livingston possédait également une grande touche dans le milieu de gamme, que LaMelo a également.

O’Connor donne également une section plus détaillée «plus» et «moins» pour Ball et les autres prospects. Le sens du dépassement du ballon et le toucher sur ses tirs autour de la jante sont considérés comme ses points positifs tandis que son effort incohérent défensivement et ses difficultés à tirer le ballon sont notés comme négatifs.

Un autre point intéressant à retenir du grand tableau est de savoir qui est le ballon derrière. Alors que la majeure partie du débat au sommet du projet a eu lieu entre Ball, Anthony Edwards et James Wiseman, c’est en fait le garde français Killian Hayes qui domine le grand tableau d’O’Connor. Hayes est également un gardien qui est également jeune et a également joué à l’étranger la saison dernière.

Bien que peu de grandes planches aient inscrit Hayes au sommet ou au-dessus du ballon, il est certainement un joueur qui sera dans la conversation pour les cinq premiers choix et pourrait facilement se retrouver dans la conversation pour le premier choix en fonction de l’équipe, de la forme et de quoi. les équipes apprennent à son sujet dans le reste du processus de pré-rédaction.

