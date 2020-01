LaMelo Ball devrait se réhabiliter pendant six semaines avant d’être complètement autorisé

La saison inaugurale et solitaire de la Ligue nationale de basket-ball (NBL) de LaMelo Ball a officiellement pris fin jeudi alors que son manager, Jermaine Jackson, l’a exclu pour le reste de la saison. Avec la fin de la saison NBL à la mi-février, le retour de Ball la rapprochait de plus en plus de la date limite de fin de saison.

Cependant, comme Jackson l’a révélé par SMS à Jonathan Givony d’ESPN jeudi, Ball n’allait jamais être complètement dégagé à temps pour revenir cette saison.

«Le pied de Melo est totalement guéri, mais la politique du médecin est que si vous êtes absent pendant six semaines, vous devez vous réadapter pendant six semaines. Il commence les travaux judiciaires demain. “

Comme le dit Jackson, si Ball recommence à travailler sur le terrain vendredi, six semaines signifieraient qu’il serait complètement dégagé le 21 février, en supposant qu’il n’y aurait pas de revers. Le dernier match de saison régulière d’Illawarra aura lieu le 14 février. Le ballon n’aurait probablement pu revenir aux Hawks que si l’équipe avait fait une course miracle en séries éliminatoires.

Reste à savoir si Ball reste avec l’équipe pour terminer sa rééducation. Avec la chronologie de la fin de la saison et la fin de la réhabilitation de Ball alignée presque parfaitement, il ne serait pas surprenant de voir Ball et Jackson rester à Wollongong jusqu’à la fin de la saison NBL.

