LaMelo Ball est assis à côté du terrain lors du match USC-UCLA

La tournée de LaMelo Ball à travers le pays pour assister à toutes sortes de matchs de basket-ball est rentrée chez elle samedi. Ball était présent sur le terrain pour la finale palpitante de la saison régulière de l’USC-UCLA.

Le match s’est terminé sur un passionnant vainqueur de jeu par Jonah Matthews de l’USC avec une seconde à gauche au chronomètre alors que les chevaux de Troie ont choqué une équipe des Bruins qui a été parmi les meilleures du Pac 12 cette saison.

Ball, cependant, n’était pas là pour simplement prendre part à la rivalité, mais aussi pour soutenir et encourager l’ancien coéquipier de Chino Hills Onyeka Okongwu. En tant que recrue pour les chevaux de Troie cette saison, Okongwu a fait irruption sur la scène et semble être un choix de loterie lors du repêchage de la NBA en juin.

Samedi, Okongwu a terminé avec 16 points et six rebonds pour l’USC. Cette ligne correspondait presque à sa production par match pour la saison, car l’attaquant a une moyenne de 16,2 points, 8,6 rebonds et 2,7 blocs par match.

Ball et Okongwu devraient gagner des places en NBA et avec LiAngelo Ball obtenant également un contrat professionnel le week-end, l’équipe de Chino Hills 2015-16 pourrait bientôt devenir une équipe secondaire qui alignerait quatre futurs joueurs de la NBA.

Même le cinquième partant de cette équipe, Eli Scott, prépare une solide saison pour Loyola Marymount en moyenne 15,5 points et 6,7 rebonds en tant que junior.

La meilleure partie de tout cela est qu’il semble que les frères Ball, Scott et Okongwu soient tous restés proches après avoir développé un lien qui ne peut pas être reproduit pendant leur saison à Chino Hills.

