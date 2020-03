LaMelo Ball et Jermaine Jackson ont-ils rencontré Jay-Z et Roc Nation?

Les fans de Jay-Z comprendront probablement rapidement le numéro d’enregistrement. 444 références 4:44, le 13e album studio de Jay-Z. Le SC représente son vrai nom, Shawn Carter. Toutes les informations sont disponibles en ligne pour lier officiellement le jet à Jay-Z.

Cette décision pourrait signifier plusieurs choses pour l’avenir de Ball. La liste de clients de Roc Nation en basket-ball est de plus en plus longue, étant donné que la division de gestion des sports n’a commencé qu’en 2013. Leur liste de clients actuelle est mise en évidence par Kyrie Irving tandis que Caris LeVert, Danny Green, Markelle Fultz, Marcus et Markieff Morris et Skylar Diggins- Smith sont tous parmi les autres clients de Roc Nation.

Jay-Z a également des liens avec Puma, officiellement répertorié comme directeur créatif de la marque de chaussures. Au cours des dernières saisons, Puma a réintégré le marché du basket-ball avec DeAndre Ayton, Marvin Bagley et RJ Barrett étant parmi les récents joueurs de haut niveau à rejoindre la société.

La relation de Ball, ou son absence, avec Big Baller Brand a été annoncée. Malgré les avancées de la société envers Ball lors de sa récente refonte, Ball a cédé, choisissant plutôt de garder ses options ouvertes. Puma pourrait certainement être l’une de ces options.

Ball cherche probablement à verrouiller une agence avant le processus de pré-ébauche qui commencera dans les semaines et les mois à venir à la fin des saisons NBA et NCAA. Pour l’instant, tout cela est une note de bas de page intéressante à garder à l’esprit alors que la famille cherche à déménager dans une autre agence.

.