LaMelo Ball exclu pour le reste de la saison NBL avec une blessure au pied

Le temps de LaMelo Ball dans la Ligue nationale de basket-ball (NBL) a officiellement pris fin jeudi. Avec une blessure au pied ayant encore besoin de temps pour guérir et une franchise à Illawarra glissant de plus en plus hors du contenu, le manager de Ball, Jermaine Jackson, a confirmé à Olgun Uluc de Fox Sports Australie que le plus jeune frère de Ball le fermerait pour la saison.

Le passage de NBL de courte durée de Ball était aussi sauvage que bref. En 12 matchs, Ball a en moyenne 17,0 points, 7,6 rebonds et 6,8 passes décisives en 31,3 minutes par nuit. Lors de ses deux derniers matchs avec les Hawks d’Illawarra, Ball a affiché deux doubles doubles consécutifs, un exploit record.

Le jeune garde a vu son rôle changer plusieurs fois. Après être entré dans l’attente d’au moins certains d’être un contributeur hors du banc, Ball a commencé dès le premier jour. Cependant, son coéquipier Aaron Brooks a eu le contrôle de l’offensive au cours des premières étapes de la saison jusqu’à ce qu’une blessure d’Achille l’exclue pour l’année.

Ball s’emparait des clés de l’offensive pour les Hawks et s’épanouissait, mis en évidence par ses deux dernières performances avec le côté. Mais sa blessure viendrait à l’entraînement après son deuxième triple-double et au fur et à mesure que le calendrier de son retour s’allongeait, les Hawks continuaient de lutter en son absence rendant le retour de moins en moins probable.

L’entraîneur-chef d’Illawarra, Matt Flinn, a fait une déclaration à Fox Sports Australia sur Ball et n’aurait guère pu être plus satisfait des performances de Ball cette saison.

«Il est regrettable qu’il doive être fermé pour cause de blessure. L’enfant était en pleine croissance, principalement en raison du travail que nous lui avons consacré avec les concepts d’équipe. Le camp de balle, quoi qu’il arrive, nous devra beaucoup de gratitude. J’adore LaMelo et j’ai eu un ballon pour l’entraîner…. jeu de mots volontaire.”

Pour l’instant, l’avenir immédiat de Ball est incertain quant à savoir s’il restera en Australie pendant les dernières semaines de la saison régulière de la NBL. Ball a été un habitué sur la touche avec l’équipe pendant sa récupération. Mais avec son avenir maintenant certain, Ball et son camp pourraient retourner en Amérique pour terminer le processus de réadaptation.

