LaMelo Ball monte à Knicks au n ° 2 du repêchage NBA 2020 de l’Athletic

Avec la saison NBA suspendue, beaucoup ont tourné leur attention vers le prochain repêchage NBA, Steve Kerr parmi eux. Cela a conduit à la publication de plus de brouillons et de versions mises à jour, notamment de The Athletic’s Sam Vecenie.

Dans son dernier repêchage simulé publié jeudi, Vecenie avait Ball en allant n ° 2 au classement général des New York Knicks, ce qui est aussi élevé qu’il a jamais eu le plus jeune frère Ball dans un repêchage simulé. La mise en garde qu’il a incluse pour une partie de son raisonnement dans la montée au deuxième rang est également très intéressante.

«Je n’ignorerais pas non plus la connexion CAA ici. Le ballon est repris par la CAA, qui a longtemps influencé les Knicks. Désormais, l’ancien agent des joueurs de la CAA, Leon Rose, est le président des opérations de basket-ball. »

Il s’agit d’un lien potentiel que nous avons établi il y a environ un mois et qui semble être en train de prendre de l’ampleur. Avec autant d’incertitude et tant de questions entourant Ball, peu de gens le connaîtront probablement ou pourront trouver des informations sur lui comme Leon Rose.

Les Knicks sont une destination qui pourrait également plaire à la famille Ball. LaVar Ball a déclaré à plusieurs reprises que New York était son lieu d’atterrissage préféré pour Ball. Son point de vue le plus aventureux sur la question était celui dans lequel il a déclaré que son scénario idéal serait que les trois fils atterrissent à New York, entraînés par Mark Jackson.

Ce scénario est évidemment loin de se produire, mais l’atterrissage de LaMelo à New York n’est pas aussi long.

