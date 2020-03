LaMelo Ball montre le nouveau tatouage «Sky Is The Limit»

LaMelo Ball a dévoilé de l’encre fraîche mercredi soir grâce à une vidéo sur Twitter d’un ami Ashton King. Bien que LaMelo ne soit pas aussi fatigué que son frère Lonzo, il a ses propres pièces notables et y a ajouté mercredi avec une nouvelle pièce élaborée.

Le dernier morceau de Ball sur sa cheville gauche a été filmé par un ami Ashton King. L’œuvre se lit “Sky Is The Limit” en haut avec un astronaute et un vaisseau spatial ci-dessous dans le cadre d’un dessin plus élaboré.

Le tatouage a été réalisé par l’artiste Herchell Carrasco, qui a également partagé sa propre vidéo du tatouage après avoir terminé la pièce.

Comme Lonzo et LiAngelo, LaMelo a fait du travail, y compris une énorme pièce sur sa poitrine qui est souvent visible sous ses maillots de basket-ball. Au cours des premières saisons de l’émission familiale Facebook “Ball in the Family”, LiAngelo a été le premier à se faire tatouer les frères, à la grande désapprobation de LaVar.

L’œuvre de Lonzo est beaucoup plus étendue. Cet été, il a terminé une manche sur son bras gauche dédiée aux figures afro-américaines influentes.

