LaMelo Ball nomme ses cinq meilleurs rappeurs, dont Drake et Meek Mill

Il y a des années, Lonzo Ball a créé une tempête de feu lorsqu’on lui a posé des questions sur ses rappeurs préférés. Sa liste comprenait de nombreux artistes populaires, comme les deux tiers de Migos, mais ne comprenait pas de rappeurs comme Kendrick Lamar. Il ne faut donc pas s’étonner que, récemment interrogé sur ses cinq meilleurs rappeurs, LaMelo Ball ait une liste tout aussi perplexe.

Ball a été interviewé par NBA Australie et a posé des questions sur ses cinq meilleurs rappeurs actuels.

“C’est difficile mais ceux que j’écoute le plus en ce moment sont Roddy Ricch, Lil Durk, Meek Mill, Baby Smoove, et je suppose que je dois y aller avec Drake, il est dans la liste de tout le monde à coup sûr.”

Alors que la liste de LaMelo comprenait au moins un rappeur de la côte ouest, elle était peut-être aussi plus controversée que la liste de Lonzo. Drake et Meek Mill sont de grands artistes, mais les trois autres sont beaucoup plus petits en comparaison.

D’un côté plus léger, LaMelo a noté dans l’interview qu’il avait écouté l’album de Lonzo avant les matchs dans le passé mais pas récemment. Il a également déclaré qu’il n’avait pas l’intention de figurer sur une chanson de Lonzo à l’avenir, contrairement au frère aîné LiAngelo.

Que pensez-vous des cinq premiers de LaMelo? Qui a-t-il laissé de côté? Faites-nous savoir ci-dessous!

.