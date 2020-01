LaMelo Ball publie un post Instagram d’adieu aux Illawarra Hawks, NBL

Alors que le club avait déjà confirmé son départ au milieu de rapports peu flatteurs, LaMelo Ball a ajouté sa propre confirmation via son Instagram mercredi.

Mardi matin, Illawarra a confirmé que Ball avait quitté le club pour retourner en Amérique et poursuivre ses préparatifs pour le prochain repêchage de la NBA. Mercredi matin, cependant, des rapports ont commencé à faire surface que Ball et son camp avaient quitté le club sans avertissement, car le coéquipier Todd Blanchfield et le propriétaire Simon Stratford ont admis avoir été surpris par le départ de Ball.

Mercredi soir, bal