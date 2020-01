LaMelo Ball quitte les Hawks et retourne aux États-Unis pour se préparer au repêchage de la NBA 2020

Mardi a vu la fin d’un partenariat fructueux, sinon de courte durée, entre LaMelo Ball et les Hawks d’Illawarra. La plus grande star de la ligue a quitté les Hawks mardi pour retourner aux États-Unis et se préparer pour le prochain repêchage de la NBA 2020, a annoncé l’équipe sur son Twitter.

Le directeur général d’Illawarra, Mat Campbell, a publié une déclaration aux côtés du commissaire de la ligue Jeremy Loeliger notant le manque de nécessité pour Ball de rester en Australie avec les Hawks hors de la course aux séries éliminatoires et de la fin de la saison:

«Avec seulement quatre matchs à jouer cette saison, nous comprenons que LaMelo est impatient de rentrer chez lui à ce stade pour se préparer à la phase la plus importante de sa carrière. Il a fait d’énormes progrès en tant que joueur cette saison et il y a beaucoup d’intérêt pour lui avant le repêchage de la NBA en juin.

«LaMelo a eu un grand impact sur notre club et la ligue et nous le remercions pour tout ce qu’il a fait pour les Hawks et la communauté d’Illawarra. Il a un très bel avenir devant lui et les Hawks sont fiers d’avoir joué un rôle dans ce voyage. LaMelo et son équipe feront toujours partie de la famille Hawks et nous lui souhaitons le meilleur avant le repêchage de la NBA. »

Loeliger a également noté combien le stock de Ball a augmenté au cours de sa seule saison dans la NBL. Le dernier faux projet de DraftExpress le place au n ° 3.

«Les stocks de repêchage de LaMelo se sont considérablement améliorés au cours de sa saison ici dans la NBL. Il a montré son talent incontestable mais s’est également développé en tant que joueur et personne en passant du temps dans une ligue professionnelle de classe mondiale.

“Comme tous les NBL Next Stars, nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans son parcours vers la NBA et nous sommes impatients de maintenir une étroite association avec lui alors qu’il franchit les prochaines étapes de sa carrière professionnelle.”

Ball a terminé son relais dans la NBL avec 12 matchs joués où il a en moyenne 31,3 minutes, 17,0 points, 7,6 rebonds et 6,8 passes décisives. Ses pourcentages de tir étaient approximatifs alors qu’il terminait avec un pourcentage de buts marqués de 37,5% et un pourcentage de trois points de 25%.

Mais Ball a clôturé sa course dans la ligue sur une bonne note, enchaînant les doubles doubles consécutifs pour devenir d’abord le plus jeune joueur à enregistrer un triple double puis le premier joueur à le faire consécutivement dans la ligue moderne. ère.

Cependant, sa saison a été écourtée avec une blessure au pied début décembre.

