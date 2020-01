LaMelo Ball réagit sur IG aux débuts des Pelicans de Zion Williamson

Les débuts de Zion Williamson en NBA n’étaient pas seulement une soirée historique pour la ligue et la Nouvelle-Orléans, mais pour les gens du monde entier. De partout dans le monde, LaMelo Ball s’est retrouvé à l’écoute du match des Pélicans contre les Spurs mercredi. Et comme tout le monde, il pouvait à peine se contenir pendant le quatrième trimestre mémorable de Williamson.

Sur son histoire Instagram, Ball a montré sa réaction aux 17 points consécutifs de Williamson. Et oui, il a réagi comme tout le monde.

Ball et Williamson ne sont pas étrangers l’un à l’autre. Les deux ont vendu un gymnase de Las Vegas pour un concours AAU qui a réuni l’une des plus grandes foules en personne et en ligne. Les deux ont également presque formé une super-équipe avec Shareef O’Neal au lycée avant que Ball ne quitte l’école et se rende à l’étranger.

La connexion de Ball avec les Pélicans est assez évidente, donc ce n’est probablement pas le premier jeu auquel il est à l’écoute. Mais c’est l’un des rares jeux avec lesquels il partage sur son Instagram, une autre vitrine de l’impact de Williamson sur le monde du basket-ball.

