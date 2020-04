LaMelo Ball, RJ Hampton a gagné 500 000 $ pour la saison en NBL

La décision de LaMelo Ball et RJ Hampton de participer au programme Next Stars dans la NBL a eu de multiples avantages pour les prospects. En plus de permettre aux joueurs de développer leurs compétences en tant que professionnel dans un environnement sans cours ni tests ni les responsabilités qui vont de pair avec le fait d’être un étudiant-athlète, la NBL a également offert une incitation financière que la NCAA ne fait pas (légalement).

Lors de l’épisode de lundi du podcast The Hoop Collective avec Brian Windhorst, Jonathan Givony de DraftExpress a offert de nouveaux détails sur ce à quoi ressemblaient les contrats pour Ball et Hampton pour la NBL.

«Ils finiront par payer environ 500 000 $ après avoir obtenu (incitations). C’est la même chose avec Jalen Green. C’est incitatif. Il doit jouer un certain nombre de jeux, il doit faire un certain nombre d’apparitions, il doit mener ses compétences de vie dans le cadre du programme. Donc, je pense que (la NBA) a regardé ce qui s’est passé dans la NBL et LaMelo Ball, son dernier match était le 30 novembre. Il a eu deux triples doubles puis il a eu cette mystérieuse blessure au pied, l’a arrêté et n’a pas joué un autre jouer le reste de la saison. Ce fut un grand succès pour la NBL. “

Il s’agit du premier chiffre rapporté pour les accords de Ball and Hampton avec la NBL. La seule certitude relative était que la ligue avait surenchéri sur le contrat de la G League Select de la NBA. Avant les récents changements, le contrat G League Select était de 125 000 $ la saison dernière.

Les contrats de 500 000 $ pour Ball et Hampton sont des chiffres énormes par rapport au reste de la NBL. Le plafond salarial pour la saison dernière dans la NBL était de 1,43 million de dollars, ce qui signifie que Ball et Hampton représentaient théoriquement un tiers du plafond salarial de leur équipe. Cependant, leurs salaires ne comptent pas dans le plafond, car la ligue paie leurs salaires.

Pourtant, cela met en perspective la taille de leurs salaires. Pour plus de contexte, l’un des meilleurs joueurs de la ligue, Bryce Cotton, a gagné 600000 $ pour la saison 2017-18 et était le joueur le mieux payé de la ligue. Bien que cela remonte à quelques années, cela donne à nouveau une idée de la taille des salaires de Ball et de Hampton.

