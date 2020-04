LaMelo Ball s’entraîne avec LaVar et Lonzo avant le repêchage de la NBA 2020

Comme les athlètes du monde entier, la routine normale de LaMelo Ball avant le repêchage de la NBA 2020 a longtemps disparu. Dans la plupart des années, des joueurs comme Ball s’entraînaient quotidiennement dans des gymnases avec des entraîneurs spécialisés tout en se préparant pour le processus de pré-draft. Il ne serait même pas exagéré de penser qu’un prospect comme Ball aurait commencé des entraînements individuels avec des équipes.

Au lieu de cela, tout est suspendu dans le paysage sportif. Ball est resté au manoir Big Baller et a été rejoint par les frères aînés LiAngelo et Lonzo. Mais la famille Ball a pris le temps de s’entraîner ensemble, dirigée par le père LaVar Ball.

Jonathan Givony d’ESPN a parlé au manager de LaMelo, Jermaine Jackson, de la routine d’entraînement actuelle de Ball et des effets qu’elle a déjà eu.

«En ce moment, Melo se concentre sur la salle de musculation et travaille sur son entraînement au jeu avec Lavar. Son père fait un travail phénoménal. Il a déjà mis sept livres de muscle sur lui. Il s’entraîne avec Lonzo et Gelo en essayant de se préparer pour tout ce qui va suivre. Il a grandi d’un pouce ces derniers mois. “

La dernière phrase pourrait être la plus intrigante. Il n’existe encore aucune mesure officielle de la taille de LaMelo. Des photos ont montré dans le passé qu’il était déjà plus grand que Lonzo, qui figure à 6’6 “sur la liste des Pélicans.

Il est également à noter que LaMelo a ajouté du muscle à son cadre. C’est presque certainement l’une des premières choses que n’importe quelle équipe de la NBA lui aurait demandé de commencer à faire étant donné son cadre élancé. Lonzo lui-même a considérablement augmenté depuis son année recrue.

Lonzo et LiAngelo ont tous deux de l’expérience dans ce jeu professionnel et peuvent également encadrer LaMelo dans cet aspect. Compte tenu des circonstances, il est difficile de penser à une meilleure position pour LaMelo que par rapport à sa famille et à ses collègues professionnels pendant la formation.

