LaMelo Ball toujours «grande ouverte» sur les offres potentielles de baskets

Alors qu’il y avait certainement beaucoup de spéculations quant à quelle agence les frères Ball allaient ensuite s’aligner, une décision qui a été prise lundi alors qu’ils rejoignaient Roc Nation, le mouvement qui avait beaucoup plus d’intrigue ne concernait que LaMelo et son avenir en sneakers. Le plus jeune frère de Ball étant le plus populaire au monde, son offre de chaussures sera l’une des plus importantes de mémoire récente.

Dans la pièce d’ESPN de Jonathan Givony sur le frère signant avec Roc Nation, il a été révélé que Ball écoutait toujours les offres des fabricants de chaussures et que la décision serait la prochaine.

Roc Nation sera chargé de négocier des opportunités de marketing, y compris le contrat de baskets de LaMelo Ball. Jay-Z a été nommé directeur créatif de Puma Basketball en juin 2018, mais selon Jackson, les Balls parlent à plusieurs sociétés de sneakers en lice pour son approbation. “Il est toujours grand ouvert”, a déclaré le manager de LaMelo Ball, Jermaine, Jackson. “Il n’a signé avec personne. Tout le monde ouvre la porte. Melo est ouvert à tout. Avec cette pandémie, nous ne savons pas à quoi les choses vont ressembler. »

Naturellement, Puma se déplace probablement en première ligne après la signature des frères avec Roc Nation. Puma était probablement l’une des équipes qui poursuivaient déjà Ball, étant donné leur implication accrue avec les joueurs de la NBA à la Marvin Bagley, DeAndre Ayton et RJ Barrett ces dernières années.

Nike aurait également probablement un pied dans le jeu étant donné que Ball arborait presque exclusivement les baskets de la marque pendant son séjour dans la NBL.

Il sera également intéressant de noter si LaMelo signe indépendamment de son frère Lonzo. Les deux sont des agents libres de baskets et bien que ces derniers n’aient pas la même demande que les premiers, les deux constitueraient certainement de gros ajouts à n’importe quelle marque. Si la paire signe avec Puma, par exemple, ils seraient presque certainement les deux principaux athlètes du côté basket-ball de la formation.

