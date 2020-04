LaMelo, le jeu de Hampton en NBL a conduit au changement de NBA de la G League

LaMelo Ball et RJ Hampton ont bouleversé le paysage universitaire et professionnel du basket-ball l’année dernière en choisissant de jouer au basket-ball dans la National Basketball League en Australie plutôt que de jouer aux États-Unis. Alors que Ball n’aurait probablement jamais eu la chance de jouer à l’université en raison de problèmes d’éligibilité, les deux joueurs ont refusé de participer au programme de contrats sélectifs de la G League afin de jouer à l’étranger.

Jeudi, la NBA a annoncé des changements massifs au programme pour aller de pair avec les décisions de Jalen Green et Isaiah Todd, l’ancienne recrue n ° 3 de 247Sports dans la classe 2021 et cette dernière classée n ° 13, pour rejoindre la Initiative de la G League.

Les changements massifs sont caractérisés par une nouvelle structure de rémunération qui verra Green, Todd et toutes les perspectives d’avenir qui rejoindront gagner 500 000 $ pour leur seule saison dans la G League. Ce chiffre est nettement supérieur aux 150 000 $ que Ball ou Hampton aurait pu faire la saison dernière avec un contrat sélectif.

En parlant de ce qui a conduit à la refonte du programme, la décision de Ball et Hampton a joué un grand rôle dans la refonte de la NBA et de la G League.

Via Adrian Wojnarowski d’ESPN:

Une fois que les meilleurs espoirs du repêchage de 2020 LaMelo Ball et RJ Hampton ont choisi de jouer professionnellement en Australie cette année, Silver est devenu plus déterminé à pousser (le président de la Ligue G, Shareef) Abdur-Rahim à explorer une structure financière et de basket-ball qui a attiré les meilleurs espoirs américains. Le vert représente une percée massive pour l’objectif de longue date de la NBA d’accéder aux meilleurs espoirs qui veulent une alternative à la NCAA.

“C’est un véritable programme de la NBL”, a déclaré Abdur-Rahim à ESPN. “C’est attrayant. Nous avons des enfants qui quittent les États-Unis – le Texas, la Californie et la Géorgie – pour faire le tour du monde et jouer, et notre communauté NBA doit s’y rendre pour les rechercher. C’est contre-intuitif. La NBA est le meilleur système de développement au monde, et ces joueurs ne devraient pas avoir à aller ailleurs pour se développer pendant un an. Ils devraient faire partie de notre système de développement. »

Le programme NBL Next Stars a pris de l’ampleur avec Ball et Hampton, ce qui s’avère être une option viable pour les prospects car les deux devraient être des choix de loterie avec Ball dans la conversation pour le premier choix. Alors que les pourparlers ponctuels avec la NCAA continuent de se prolonger, la NBA a considéré qu’il était nécessaire d’offrir une forme d’alternative.

Le programme de la G League a de nombreuses facettes intéressantes et devrait contribuer grandement à maintenir les perspectives aux États-Unis plutôt qu’à jouer à l’étranger. Jouer contre des collègues professionnels, comme le feraient les candidats potentiels en Australie, a toujours une viabilité qui ne sera pas tout à fait le cas en G League, mais si cela vaut la peine de vivre à mi-chemin à travers le pays, c’est une décision que les candidats devront prendre.

.