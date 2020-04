L’ancien attaquant des Sixers Trevor Booker annonce sa retraite de la NBA

Avec la saison NBA en suspens en raison de la pandémie de coronavirus, il n’y a donc pas de basket-ball en cours. La grande nouvelle de cette époque est qu’un ancien attaquant des 76ers de Philadelphie annonce sa retraite.

Trevor Booker, qui a été acquis dans le commerce Jahlil Okafor des Brooklyn Nets en 2017, a joué 33 matchs avec les Sixers et a récolté en moyenne 4,7 points et 3,7 rebonds sur son banc. Les Sixers l’ont ensuite relâché et il a terminé avec les Indiana Pacers.

Il a commencé avec une vidéo arborant un nouveau look pour promouvoir sa lettre de retraite. Dans la lettre, il dit qu’il s’est associé à l’associé directeur des Dallas Mavericks, Mark Cuban, dans l’émission cubaine «Shark Tank». Il l’a terminé en remerciant le jeu de basket-ball pour ce qu’il a fait pour lui et sa vie.

Booker n’était pas un gros morceau de l’histoire des Sixers, mais il était un beau morceau sur la liste en 2017-18. C’était un vétéran solide qui a donné le bon exemple aux jeunes.

