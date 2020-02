L’ancien centre des Rockets Clint Capela manquera des «semaines» en raison d’une blessure au pied

Peut-être que la santé était une autre considération pour les Houston Rockets dans leur échange le 5 février du centre Clint Capela, qui a amené Robert Covington à Houston dans le cadre d’un accord à quatre voies.

S’exprimant lors de l’entraînement de son équipe mercredi, l’entraîneur d’Atlanta Lloyd Pierce a déclaré que Capela était probablement encore à quelques semaines de ses débuts avec les Hawks en raison d’une blessure au pied.

Voici ce que Pierce a dit, via Chris Vivlamore du Atlanta Journal-Constitution:

Clint essaie juste de comprendre ce qu’il peut tolérer chaque jour. Il s’entraîne. Vous ne voyez pas beaucoup de mouvement. J’imagine que nous sommes à des semaines de voir l’un ou l’autre gars voir du temps.

Capela, qui marque en moyenne 13,9 points, 13,8 rebonds et 1,8 bloc en 32,8 minutes par match cette saison, n’a pas encore joué depuis l’échange. En tant que membre des Rockets, il a joué pour la dernière fois le 29 janvier à Portland.

Avant l’accord, Capela avait raté sept matchs en à peine plus d’un mois en raison d’un problème de pied tenace qui n’a jamais complètement disparu. Alors que les Rockets l’avaient initialement qualifiée de contusion au talon droit, des informations publiées fin janvier ont identifié la blessure de l’homme de 25 ans comme une fasciite plantaire.

Les Rockets n’ont jamais fait part de leurs préoccupations à long terme ou d’un calendrier prolongé pour le retour de Capela à la santé, et il est souvent revenu dans l’alignement après avoir raté un seul match. Néanmoins, la blessure persistait.

Étant donné que Houston a doublé sur la “petite balle” et la polyvalence avec ses récentes acquisitions des attaquants DeMarre Carroll et Jeff Green, ce serait un étirement majeur de suggérer que le commerce de Capela était uniquement motivé par des craintes de blessures. Il semble clair que GM Daryl Morey et l’entraîneur-chef Mike D’Antoni considèrent les alignements d’espacement au sol comme leur meilleure chance de gagner.

Cependant, il pourrait être possible que le préjudice causé à Capela ait joué dans leur influence (ou leur absence) dans les négociations commerciales. Beaucoup ont été surpris lorsque les Rockets ont renoncé à Capela et à un choix de première ronde en 2020 dans l’accord amenant Covington à Houston, et peut-être que la valeur de Capela était légèrement inférieure à ce qui était prévu en raison de problèmes médicaux.

À l’avenir, la santé de Capela devient un scénario pour les Hawks, plutôt que pour les Rockets. Mais à court terme, cela pourrait faire plus de lumière sur les nombreuses considérations en jeu pour Morey et les Rockets dans les jours précédant la date limite commerciale 2019-2020 de la NBA.

