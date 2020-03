L’ancien centre Nets Jason Collins teste positif pour COVID-19

L’ancien centre des Nets, Jason Collins, a annoncé mardi qu’il était positif pour COVID-19.

Collins, qui a joué pour les Nets dans le New Jersey et à Brooklyn, était au Barclays Center plus tôt en mars alors que les matchs de la NBA étaient toujours en cours. Sur Twitter, où il a annoncé son test positif, Collins a écrit qu’il pensait avoir attrapé la maladie lors de son voyage à New York:

J’ai testé positif pour COVID19. Je crois l’avoir eu lors d’un voyage à New York au début du mois pour le match de nuit des Brooklyn Nets Pride. J’ai eu mes premiers symptômes le mercredi 11 mars. Terrible mal de tête. Quelques jours plus tard, j’ai eu de la fièvre, puis de la toux.

Collins a ajouté qu’il était allé aux urgences le samedi suivant en raison des symptômes, qui, selon lui, comprenaient «l’oppression dans ma poitrine».

Je suis à la maison maintenant au repos, mais je ressens toujours une certaine oppression et je pourrais retourner à l’hôpital plus tard dans la journée. Samedi, mes poumons étaient clairs, ce qui est évidemment bon.

Six jours après que Collins était au Barclays Center, les Nets ont annoncé que quatre joueurs avaient été testés positifs pour COVID-19.

