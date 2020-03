L’ancien directeur des soins de santé Andy Slavitt dit que la NBA pourrait ne pas revenir

La NBA est actuellement dans un moment de suspension alors que l’épidémie de COVID-19 a pris le monde d’assaut. Les pays sont entrés dans des blocages complets et des lois ont été mises en place pour encourager les gens à rester chez eux autant que possible.

Avec l’état actuel des choses, les fans de la ligue se demandent quand le basketball reviendra. Selon certaines informations, la ligue espère revenir de la mi-juin à la fin juin, mais ce n’est peut-être même pas une possibilité réaliste si l’on considère la propagation du virus et le manque de personnes qui le prennent au sérieux.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a récemment publié le dernier épisode de The Woj Pod avec Andy Slavitt, ancien directeur des soins de santé pendant la présidence de Barack Obama. Slavitt a déclaré que les reportages ne rendaient pas service en donnant de l’espoir aux fans.

Slavitt a déclaré:

Je le pense. Écoutez, il va y avoir beaucoup de pression politique et sociale pour que la NBA démarre le plus tôt possible et vous savez quoi? Un peu de normalité nous ferait du bien à tous. Donc, moi-même, j’aimerais que cela se produise, mais je vais vous dire que si cela se produit, ce ne sera pas parce que c’est dans notre meilleur intérêt pour les soins de santé, ce ne sera pas parce que c’est dans l’intérêt de nos familles. et du pays du point de vue de la santé, cela se produira parce que c’est dans le meilleur intérêt de notre pays parce que nous allons un peu fous ici … Je dirai que l’autre chose est que si nous faisons un travail beaucoup, beaucoup mieux d’isolement social, alors nous pouvons avoir un coup de feu. Avec le taux actuel de personnes qui je pense sont un peu douteuses ou si elles ne le sont pas, elles ne sont pas tout à fait à 100% en train de faire les choses dont elles ont besoin pour que les hashtag restent à la maison et isolent socialement, alors je pense vous avez un vrai défi.

Quoi qu’il arrive, ce serait une honte absolue que les choses se terminent ainsi. Les Philadelphia 76ers, bien qu’ils aient été définitivement exaspérants, avaient l’espoir d’une course en séries éliminatoires et juste eu Joel Embiid et Josh Richardson revenir au sol après avoir raté le temps avec des blessures.

