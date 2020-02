L’ancien guerrier Andre Igoduala prêt à passer toute la saison

Nous avons atteint le point de la saison NBA où les rumeurs commerciales tournent bruyamment dans toute la ligue. Au milieu de tout cela se trouve l’ancien swingman des Golden State Warriors, Andre Iguodala.

Iguodala doit encore se préparer pour un match de la saison 2019-20 NBA, et ce n’est pas parce qu’il est blessé. Golden State a transféré Iguodala aux Grizzlies pendant l’intersaison et il n’a pas encore fait rapport à Memphis alors qu’il attend d’être échangé vers une destination convenue. Iguodala et Memphis ont mutuellement convenu qu’il resterait assis jusqu’à ce qu’ils trouvent le bon partenaire commercial.

Avec la date limite des échanges de la NBA à l’horizon, Iguodala devra décider s’il veut se présenter à Memphis, jouer pour une nouvelle équipe s’il est échangé ou s’asseoir le reste de la saison 2019-20.

Selon David Aldrige de The Athletic, Iguodala est prêt à s’asseoir le reste de la saison si Memphis ne peut pas “orchestrer un échange avec l’une des équipes convenues”.

Derrière la recrue hors concours Ja Morant, les Grizzlies de Memphis se dirigent vers une place dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest. Muddying la situation, les Grizzlies risquent maintenant la chance de déplacer Iguodala à un concurrent qu’ils pourraient potentiellement voir dans les séries éliminatoires.

L’avenir d’Iguodala avec Memphis sera scellé pour le reste de la saison bientôt lorsque la NBA atteindra la date limite des échanges.

.