L’ancien joueur de la NBA Jason Collins teste positif pour le coronavirus

Jason Collison Il a communiqué sur ses réseaux sociaux qu’il avait subi le test du coronavirus et s’était révélé positif. Joueur dans le NBA Depuis 2001, Collins a traversé les New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards et Brooklyn Nets, où il a pris sa retraite en 2014, à l’âge de 36 ans. Le centre de 2,13 m a déclaré qu’il avait souffert de tous les symptômes, notamment en soulignant un terrible mal de tête. Il est devenu un joueur très médiatique non seulement pour sa bonne performance, mais aussi pour être l’un des premiers athlètes d’élite à parler ouvertement de son homosexualité.

Samedi, je suis allée aux urgences et j’ai été testée et j’ai parlé avec des médecins de l’étanchéité dans ma poitrine. Je suis maintenant à la maison au repos, mais je ressens toujours une certaine oppression et je pourrais retourner à l’hôpital plus tard aujourd’hui. Samedi, mes poumons étaient clairs, ce qui est évidemment bon.

– Jason Collins (@ jasoncollins98) 24 mars 2020

