L’ancien Net Stephon Marbury trouve le moyen d’aider les employés des hôpitaux de New York

Les joueurs actuels et anciens de la NBA continuent de trouver des moyens d’aider ceux qui sont gravement touchés par le nouveau coronavirus.

Le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving a fait des dons considérables pour aider ceux de New York qui ont du mal à mettre de la nourriture sur la table pendant la crise. Maintenant, un autre gardien avec des liens avec les Nets s’est avancé pour aider les New Yorkais.

Stephon Marbury – qui réside maintenant en Chine, a joué pour les Nets du New Jersey de 1998-99 à 2000-01 et a grandi à Brooklyn – a fait un effort pour aider ceux qui soignent les malades pendant l’épidémie.

Marbury “a pris des dispositions avec un fournisseur de masques en Chine disposé à vendre à New York 10 millions de masques” au prix coûtant “”, selon Rich Calder du New York Post. Selon le rapport, Marbury a obtenu à New York une remise de 63,3% sur les masques.

“À la fin de la journée, je suis de Brooklyn”, a déclaré Marbury, par le Post. «C’est quelque chose qui me tient à cœur et qui me permet d’aider New York.»

Les équipements de protection ont été un énorme problème pour New York, qui est caractérisée comme l’épicentre de l’épidémie aux États-Unis.

