L’ancien Rocket Dwight Howard évite les questions sur Morey, Chine

En octobre, la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, critiquait le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, à propos de son tweet controversé à l’appui d’un mouvement de protestation de Hong Kong contre la Chine.

Plus précisément, lorsqu’on lui a demandé si Morey aurait dû être réprimandé, James a dit qu’il estimait que Morey «n’était pas éduqué sur la situation actuelle».

Avec les Lakers jouant les Rockets samedi soir pour la première fois depuis ces commentaires, il est naturel que cette histoire soit revisitée. Un joueur avec une perspective unique est huit fois All-Star Dwight Howard, qui a de l’expérience des deux côtés de la rivalité.

Bien que le grand homme soit maintenant coéquipiers avec James à Los Angeles, il reste sans doute le plus grand contrat de free-agent de la carrière de Morey dans la NBA après son déménagement à Houston en juillet 2013. Les trois années de Howard avec les Rockets lui ont également ouvert la voie à des accords d’approbation dans Chine.

Mais interrogé à plusieurs reprises sur le sujet lors de l’entraînement de vendredi, Howard n’a montré aucun intérêt à y répondre.

Cela n’a rien à voir avec moi ou les Lakers. Je reste loin de ça. … Je ne suis pas Daryl.

Lorsqu’on lui a demandé s’il éprouvait personnellement des retombées de cela, en termes de relations commerciales, le joueur de 34 ans a répondu:

Non. Je vais rester loin des questions chinoises et me concentrer sur Houston. Sans vouloir vous offenser.

Howard a également refusé d’aborder la question de la relation potentiellement affaiblie de Houston en tant que franchise avec la Chine.

Je me concentre sur les Lakers de Los Angeles et sur ce que nous essayons d’accomplir cette année. Je comprends que c’est un gros problème politique, et cela implique également beaucoup de joueurs de la ligue et de notre équipe, mais je ne peux pas me concentrer là-dessus et je n’ai pas assez d’informations pour vous donner une réponse bien éduquée sur le situation.

James n’a pas été mis à la disposition des médias lors de l’entraînement de vendredi à Los Angeles, il n’a donc pas été confronté aux mêmes questions.

Sur trois saisons à Houston de 2013 à 2016, Howard a obtenu une moyenne de 16,0 points (60,1% FG) et 11,7 rebonds en 32,2 minutes par match.

En tant que réserve avec les Lakers lors de la saison 2019-2020, Howard affiche une moyenne de 7,7 points (72,3% FG) et 7,5 rebonds en 19,8 minutes par match.

James, Howard et le reste des Lakers de l’Ouest (33-8) donneront le coup d’envoi de leur match à Houston contre les Rockets (26-14) à 19h30. Heure centrale le samedi soir. Le jeu sera diffusé à l’échelle nationale sur ABC.

