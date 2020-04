L’anecdote du serveur Michael Jordan n’apparaît pas dans The Last Dance

La dernière danse frappe très fort. Le documentaire ESPN qui peut être vu sur Netflix en Espagne raconte comment le Chicago Bulls de Michael Jordan Ils ont remporté leur dernier anneau en 1998 et font un examen approfondi de la carrière de Jordan et de nombreux membres de cette grande équipe. Cependant, en 10 chapitres, cela ne correspond pas à tout, et il y a beaucoup plus d’anecdotes intéressantes qui ont finalement été laissées de côté.

Le réalisateur de documentaires, Jason Hehir, a commenté il y a quelques jours dans un post ESPN certaines de ces histoires qui restaient en suspens. Parmi eux, sans aucun doute le plus intéressant est celui dans lequel il raconte comment MJ pendant son séjour au lycée a réussi à entrer dans un campus pour aller à la NCAA:

Entre sa deuxième année et ses premières années au lycée, son entraîneur a essayé de le faire admettre sur un campus 5 étoiles et pour ce faire, il a engraissé ses statistiques. S’il ne le faisait pas, aucun grand éclaireur n’allait jamais voir un garçon de Wilmington, en Caroline du Nord. Il a passé une semaine qui était le temps que ses parents pouvaient se permettre économiquement et il a été nommé MVP du campus. Il y avait des joueurs comme Patrick Ewing ou Len Bias, mais il les a tous battus. Ils ont essayé de l’obliger à rester plus longtemps parce qu’il y avait des entraîneurs d’université qui voulaient le voir, mais ses parents n’avaient plus d’argent. Ainsi, ils sont parvenus à un accord pour qu’il travaille dans la cuisine et reste. Ainsi, MJ était le MVP de la deuxième semaine en tant que serveur et en servant la nourriture aux compagnons qu’il a ensuite pilonné sur le terrain. “

Ainsi, ce séjour a été la clé pour que plus tard Michael se rende à l’Université de Caroline du Nord et commence à se faire un nom dans le basket-ball.

