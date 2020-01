L’animatrice d’ESPN, Elle Duncan, rend hommage à Kobe Bryant à propos de son rôle de «fille papa»

L’ensemble du monde du sport reste en deuil après que Kobe Bryant – avec sa fille Gianna Bryant et sept autres – a été tragiquement tué dans un accident d’hélicoptère.

Presque immédiatement après la publication de cette nouvelle, le monde entier s’est arrêté pour rendre hommage à Bryant, sa fille et son héritage. Des personnalités du monde entier du sport et d’autres horizons ont partagé leurs histoires de Bryant et à quel point l’impact de la légende des Lakers de Los Angeles a été important.

Il semblait que toutes les quelques minutes, une nouvelle personne sortait avec une histoire différente de Bryant, chacune brisant plus de cœurs que la précédente. LeBron James, Lamar Odom, Shaquille O’Neal et d’innombrables autres ont parlé de l’héritage de Bryant et de ce qu’il représentait pour eux au niveau individuel. Mais l’hommage le plus émouvant et émouvant est peut-être venu de l’hôte d’ESPN, Elle Duncan.

Duncan a raconté son histoire de la seule conversation qu’elle ait jamais eue avec Bryant, un échange de 30 minutes sur les merveilles d’élever des filles, via SportsCenter:

“J’aurais 5 filles de plus si je le pouvais. Je suis papa.” L’histoire de elleduncanESPN sur combien Kobe aimait ses filles est quelque chose de spécial. pic.twitter.com/1KJx17QRjY

– SportsCenter (@SportsCenter) 28 janvier 2020

Duncan est allé sur Twitter après que son histoire soit devenue virale pour exprimer sa gratitude pour tout le soutien. Elle a également dit qu’elle espérait voir des photos de filles fières papa avec leurs filles car elle – ainsi que tout le monde – pourrait utiliser la positivité à ce moment:

Je suis tellement ému par l’effusion de soutien derrière mon histoire sur Kobe. Et j’aime que #girldad ait une tendance .. donc pour tous ces fiers pères qui ont encore leurs filles à aimer, pouvez-vous inonder ma chronologie avec des photos de vous et de votre troupeau. Honnêtement, j’en ai besoin autant que quiconque maintenant

– Elle Duncan (@elleduncuncESESP) 28 janvier 2020

La belle histoire de Duncan sur Bryant résonne si fort, non seulement parmi les fans de Bryant, mais avec les parents partout. La fierté de Bryant d’être père de quatre filles n’était pas un secret, et c’était devenu la caractéristique déterminante de sa vie après le basket-ball.

Maintenant que Bryant est parti et que tout le monde se bouscule pour comprendre comment avancer, ce sont des histoires importantes comme celle-ci à son sujet qui restent monnaie courante. Il est important que tout le monde sache qui Bryant n’était pas sur le terrain et c’est un père fier et aimant.