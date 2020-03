L’appréciation de Trae Young pour le basket-ball a grandi

Le meneur des Hawks d’Atlanta, Trae Young, aime autant le basket que la prochaine star de la NBA.

Le temps passé hors du terrain en raison de la suspension du coronavirus n’a fait que renforcer l’amour et l’appréciation de Young pour le jeu:

«Je m’ennuie beaucoup de jouer. Je manque de jouer 5[-on-5]», A déclaré Trae Young, la star des Hawks, à Marc J. Spears de The Undefeated. «Mlle jouer avec mes coéquipiers. Ça me manque d’être avec nos fans. Je manque de jouer sur la route. Ça me manque beaucoup en ce moment, surtout parce que vous ne pouvez rien faire d’autre que d’être dans nos maisons et jouer à des jeux vidéo et jouer aux buts de basket-ball dans nos maisons.

«Cette fois, vous faites vraiment apprécier les choses que vous avez. Cela me fait beaucoup plus apprécier le jeu que j’aime au plus haut niveau. »

Alors que les Hawks n’ont pu gagner que 20 matchs avant la fin de la saison en raison du coronavirus, Young s’est fermement établi comme l’un des joueurs les plus excitants à regarder dans la ligue.

Trae est apparu dans 60 matchs pour les Hawks en 2019-20 avant de jouer. Il était en moyenne de 29,6 points, 4,3 rebonds et 9,3 passes décisives en 35,3 minutes par match tout en tirant à 43,7% depuis le sol, 36,1% depuis au-delà de l’arc et 86,0% depuis la ligne des lancers francs.

Young a fait sa première équipe d’étoiles cette saison. Le nouveau joueur de franchise pour les Hawks devrait être un All-Star à plusieurs reprises.

Les propriétaires de la NBA espèrent reprendre la saison en été. Young et les Hawks se dirigeaient vers la loterie, car Atlanta avait le deuxième pire record de l’Est.