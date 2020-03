L’arbitre de la NBA Courtney Kirkland teste négatif pour le coronavirus

Au milieu de l’annulation du match de mercredi entre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans et les Kings de Sacramento, l’arbitre Courtney Kirkland a été arbitré. Comme des liens ont été rapidement établis entre Rudy Gobert, qui a été le premier joueur à avoir été testé positif pour le coronavirus, et ceux qui ont été en contact avec lui ces dernières semaines, le nom de Kirkland est apparu comme l’un des arbitres du match Jazz-Raptors lundi.

Alors que le match allait être annulé et que les équipes, les joueurs et les entraîneurs sont repartis, physiquement et mentalement, à partir de cette nuit, Kirkland a été laissé en isolement à Sacramento tout en subissant un test pour le coronavirus.

Samedi, les résultats du test de Kirkland sont revenus négatifs.

Dans l’état actuel des choses, les seuls joueurs, officiels ou entraîneurs qui se sont révélés positifs pour le coronavirus sont les coéquipiers de Jazz Gobert et Donovan Mitchell. Plus récemment, les Raptors ont publié une déclaration selon laquelle tous les membres de l’organisation avaient été testés positifs pour le virus.

Les pélicans n’ont pas subi de tests pour le virus et ont seulement encouragé les joueurs à être testés s’ils présentaient des symptômes du virus.

.