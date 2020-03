L’arrivée de Stefon Diggs prouve que les projets de loi comprennent leur fenêtre de titre

Les Bills savent qu’ils sont sur le point de faire une percée.

Après 17 ans sans apparition en séries éliminatoires, ils ont disputé les séries éliminatoires au cours de deux des trois dernières saisons. Leur arrivée 10-6 en 2019 a marqué le meilleur record de l’équipe du millénaire. Avec les Patriots poursuivant sans Tom Brady et en train de perdre des contributeurs clés à l’agence libre, la fenêtre des Bills pour réclamer leur titre de première division depuis 1995 n’a jamais été plus grande.

Donc, le premier jour de la fenêtre de falsification de la NFL, Buffalo a tiré son coup. D’abord, des signatures d’anciens combattants comme le secondeur A.J. Klein et Mario Addison, complétant l’ajout antérieur de l’équipe de l’ancien cornerback de Washington Josh Norman. Puis, dans le deuxième plus gros métier de la journée, les Bills ont forcé Stefon Diggs (et un choix de septième ronde) aux Vikings. En échange, Buffalo a renoncé à sa sélection de première ronde dans le repêchage de cette année et à une combinaison de trois sélections différentes pour le Jour 3 ce printemps et l’année prochaine.

Ceci est une grosse affaire. Et c’est la preuve que les projets de loi comprennent l’opportunité à laquelle ils seront confrontés en 2020.

Diggs est la présence qui s’étend sur le terrain dont Josh Allen a besoin pour devenir son meilleur soi

Diggs a été un bon receveur large lors de ses quatre premières saisons avec les Vikings. Il a gratté la surface de la grandeur de la NFL au cours de la cinquième année.

L’ancien choix de cinquième ronde a joué un rôle plus important pour le Minnesota après la blessure au genou d’Adam Thielen. Ses 17,9 verges par capture étaient les quatrièmes meilleures de la NFL, mais son taux de capture de 67 pour cent était au moins cinq points supérieur à celui des trois joueurs qui se sont classés au-dessus de lui. Chaque fois que Kirk Cousins ​​le visait, le résultat était, en moyenne, un gain de 12 verges.

Cela a prouvé le statut de Diggs comme une menace que les défenses adverses doivent mettre au sommet de leurs plans de match dans la NFL. C’est aussi exactement ce dont les projets de loi ont besoin.

Alors que Buffalo a acquis une poignée de voyants en agence libre la dernière saison, la carte de profondeur de l’équipe était exclusivement réservée à des cibles complémentaires. Le meilleur receveur des Bills en 2019 était John Brown, qui a établi des sommets en carrière avec 72 prises et 1060 verges. Cependant, il n’a attrapé que 23 de ses 44 cibles lors de matchs contre les équipes éliminatoires et, plus important encore, n’a réussi que six attrapés en 15 passes lancées dans une paire de défaites contre les Patriots – bien qu’il ait fait sa seule réception lors de la semaine 16. .

L’ajout de Diggs à la gamme signifie que Brown ne sera pas la priorité des secondaires opposés. Lui et Cole Beasley seront en mesure de créer des fenêtres d’opportunité dans l’espace que Diggs crée en se précipitant vers le bas et en retirant les sécurités avec lui.

Diggs a eu ses propres combats contre de bonnes équipes l’automne dernier; un seul de ses sept matchs avec plus de 75 verges sur réception a été opposé à une équipe éliminatoire, et ce sont les Eagles affamés. Pourtant, sa présence devrait aider à débloquer un nouveau niveau pour le reste des voyants des Bills, même lorsque Diggs lui-même n’obtient pas de cibles.

C’est une aubaine pour Allen. Le quart-arrière de troisième année s’est amélioré au cours de sa brève carrière dans la NFL, mais il a encore du chemin à parcourir.

L’arrivée de Diggs met une nouvelle pression sur les épaules d’Allen

Allen a montré des éclairs de réaliser le potentiel qui a fait de lui le septième choix du repêchage de la NFL 2018. À son meilleur, c’est un quart-arrière aux grandes armes qui n’a pas peur de prendre des risques dans le champ ou rôtir les défenses avec ses jambes à la rigueur. Au pire, il est un slopper imprécis et sujet au chiffre d’affaires qui se sent mal à l’aise dans la poche embrouille l’attaque des Bills dans un monde de mauvais choix.

La bonne nouvelle est qu’il a pu augmenter son taux d’achèvement en 2019 grâce à un corps d’accueil amélioré dirigé par Brown et Beasley. La mauvaise nouvelle était qu’il n’était pas en mesure de franchir la barrière des 60% (de 52,8% à 58,8). Il a amélioré sa prise de décision et fait des lectures plus intelligentes, mais il était toujours capable de pets cérébraux inexplicables, même dans les matchs éliminatoires.

Malgré tout le chagrin qu’il a ressenti en sortant du Wyoming en tant que QB sous-développé (et je suis coupable de m’accumuler), c’est un joueur qui semble comprendre comment s’élever à de grands moments sur le terrain de football. Allen a mené les Bills à un sommet de la ligue au quatrième trimestre la saison dernière.

L’acquisition de Diggs, le type de récepteur qui peut prendre une balle lancée à un million de kilomètres en aval et la transformer d’un renversement en un touché, est la prochaine étape pour libérer ce potentiel.

C’est aussi le genre de joueur qui peut s’assurer que les Bills sont du côté heureux d’un miracle des séries éliminatoires au lieu de l’alternative.

Mais Diggs retire également une excuse qui avait suivi Allen au cours de ses deux premières saisons en tant que pro – que son casting de cibles manquait. C’était certainement vrai dans son année recrue lorsque Zay Jones, actuellement un Raider, a mené l’équipe à la fois dans les captures et les verges de réception. C’était moins vrai en 2019 lorsque Brown et Beasley sont venus en ville et se sont intensifiés. Si Allen ne peut pas poursuivre sa croissance avec son nouvel ajout brillant qui ouvrira la voie en 2020, cela va être un drapeau rouge pour quiconque envisage les chances du Super Bowl des Bills à court terme et le statut du jeune QB en tant que franchise QB dans le long terme.

Diggs a beaucoup à prouver, même après cinq saisons réussies en tant que Viking. Son mécontentement apparent au Minnesota a saigné dans ses comptes sur les réseaux sociaux. Il n’est pas certain qu’un passage à un quart-arrière plus jeune et moins efficace soit la panacée pour laquelle il espérait.

Pourtant, il est capable de remplir un rôle WR1 pour une équipe qui en a désespérément besoin, et les quatre ans et 47,5 millions de dollars restants sur son contrat sont relativement arachides par rapport au pacte de 100 millions de dollars sur cinq ans qu’Amari Cooper a récemment signé avec les Cowboys. Les Bills ont payé un lourd tribut pour attirer Diggs à New York, abandonnant un choix de première ronde dans un projet empilé de talents WR dans le processus.

Cela vaudra la peine s’il peut aider à délivrer le titre de première division de l’équipe puisque les Colts faisaient partie de l’AFC East.