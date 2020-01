Larry Bird et Bill Laimbeer se détestent véritablement depuis plus de 30 ans

Larry Bird et Bill Laimbeer se tenaient au milieu d’une intense rivalité Celtics-Pistons s’étendant à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Mais la querelle individuelle entre ces deux-là n’était pas seulement une bataille dans cette guerre. C’était personnel. C’était du boeuf.

À partir de son commerce avec les Pistons au début des années 1980, Laimbeer s’est bâti une réputation non seulement de solide rebondeur et de marqueur, mais aussi de ravageur implacable. D’une part, il faisait des pièces sales et dangereuses, puis agissait comme si de rien n’était. D’un autre côté, il flopait et pleurnichait pour amener les arbitres à appeler des fautes sur ses adversaires.

Personne n’a méprisé Laimbeer pour cela autant que Bird. La campagne publique de Bird contre le style de jeu de Laimbeer remonte à la série éliminatoire des Celtics-Pistons en 1985 et a vraiment décollé après que Laimbeer a commencé une bagarre en encrassant dur Bird lors des séries éliminatoires de 1987. Bird a accusé Laimbeer d’avoir intentionnellement tenté de le blesser et n’a jamais retiré son accusation. Même des décennies plus tard, ces deux légendes de la NBA maintiennent une distance glaciale en raison de la façon dont les choses se sont déroulées sur le terrain.

Ce boeuf pourrait ne jamais finir, alors dans cet épisode, nous apprenons ce qui l’a construit.