Larry Bird et son anecdote la plus exemplaire: il n’a jamais pensé à lui

Nate Thurmond Il a signé le premier quadruple double de l’histoire de la NBA le 18 octobre 1974 lors de ses débuts avec les Chicago Bulls avec 22 points, 14 rebonds, 13 passes décisives et 12 blocs. Depuis lors, Alvin Robertson il l’a fait en 1986 avec les Spurs, Hakeem Olajuwon en 1990 avec les Rockets et David robinson il l’a obtenu en 1994.

Depuis lors, personne n’a plus réussi. C’est un exploit qui nécessite la même intensité en attaque et en défense et qui est accessible à très peu de joueurs. Huit fois plus, un joueur de la ligue est resté à un point statistique pour y parvenir. Et c’est là que l’histoire entre Oiseau Larry, qui n’a pas réussi parce qu’il ne voulait pas.

Il courait la nuit du 18 février 1985 dans un duel entre Boston Celtics et Utah Jazz. Larry Bird est allé au banc après le troisième quart avec 30 points, 12 rebonds, 10 passes décisives et 9 interceptions à son actif. Le match était terminé et le bien de Bird est resté sur le banc et n’est jamais ressorti. KC Jones, son entraîneur, lui a dit qu’il avait eu un vol, mais l’entraîneur de l’Indiana a clairement indiqué qu’il ne valait pas la peine de retourner sur la piste: “Je leur ai fait assez de dégâts.”

Cet exemple illustre parfaitement ce qu’était Larry Bird en tant que joueur (et ce qu’il est en tant que personne et a continué d’être en tant qu’entraîneur et cadre dans le monde du basket): un gars qui pense au bien collectif, qui n’a pas besoin de gagner des prix individuel. Combien de joueurs resteraient aujourd’hui sur le banc comme Bird? En effet, aucun. Et c’est pourquoi Bird est si grand.

.